太子道西㓥房爆租务纠纷 管理人与租客互淋液体同被捕
更新时间：12:35 2026-06-14 HKT
发布时间：12:35 2026-06-14 HKT
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太子发生袭击案件。今日（14日）早上11时06分，警方接获报案，指一名男子在太子道西129号大厦，被人淋泼怀疑腐蚀性液体。警员到场手持盾牌登楼，经调查后相信案件涉及单位男管理人和男租客，两人因㓥房单位的租务纠纷，其间怀疑各自向对方投掷装有不明液体的玻璃樽。
现场消息称，消防员检验后证实涉事液体不具腐蚀性。警方以涉嫌普通袭击，同时拘捕41岁姓丘管理人及42岁姓李租客。其中丘男事后报称右腕刺痛，李男则报称右胸及双手刺痛，左腕一厘米刮痕，两人均被送往广华医院治理。案件仍在调查。
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