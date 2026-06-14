油麻地趸船起火 强烈焦味随风席卷九龙多区 消防海陆射水扑救 

新油麻地避风塘发生火警。今日（14日）凌晨4时许，海辉道38号新油麻地公众货物装卸区近岸位置，一艘疑用作回收电器及废铁的趸船突然失火，现场火势猛烈，冒出滚滚黑烟。消防处接报后，海陆两路调派人手赶赴现场，期间更升起云梯并派出灭火轮到场夹击射水。受火场大量浓烟及毒气随风飘散影响，旺角、何文田等九龙中部地区均充斥强烈塑胶烧焦异味，引发大批市民报警。火警中幸无人受伤。

回收废铁趸船突然自燃 消防出动烟帽队升云梯射水

事发于今日凌晨4时18分至23分期间，执法部门及消防处接获多名市民接连报案，指新油麻地公众货物起卸区近岸一艘装满电器废铁物料的趸船，突然无故冒烟起火。由于船上积存大量易燃固体废料，火势蔓延迅速，瞬间陷入火海，熊熊烈火伴随大股刺鼻黑烟直冲云霄。

消防人员接报后在5分钟内赶抵现场，立即开动一条喉及派出一队烟帽队进入火场进行地面扑救。鉴于趸船停泊于近岸，消防同时在岸边架起一条巨型云梯，由高空向火场灌救；与此同时，海事处及消防处多艘灭火轮亦全速赶至，在海面上开喉协助夹击，实施海陆多管齐下扑火。至凌晨4时43分，火势逐步受到控制。

焦味随风飘散 当局呼吁关闭门窗保持镇定

这场火警虽然发生在岸边，但其产生的空气污染影响范围极广。自凌晨4时29分起，警方及消防处的报案中心突然接获数十宗来自九龙各区住户的求助，称在家中或街道上闻到强烈的烧焦化学气味。受影响范围包括旺角、大角咀以至地势较高的何文田一带。大批救援人员随即登门搜救，经四处巡查及比对风向后，证实各区并无发生次生火警，确认该股强烈焦味源自新油麻地起卸区的趸船火场。

因应异味笼罩九龙，消防处随后发出特别告示，证实新油麻地避风塘有船只发生火警，消防人员正进行全力灭火行动。处方提醒，如市民受到随风飘散的烟雾和异味影响，请即时关闭家中门窗，并保持镇定。目前起火趸船的真正起因仍有待火警调查组作进一步科学鉴证。