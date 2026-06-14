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佐敦一酒店房发现太空油烟弹及大量伟哥 39岁男住客涉三罪被捕

突发
更新时间：02:33 2026-06-14 HKT
发布时间：02:33 2026-06-14 HKT

佐敦一间酒店揭发藏毒案。昨日（13日）下午5时许，弥敦道380号一间酒店的职员在进行日常房间清理时，意外在其中一个房间内发现可疑药物及吸毒工具，惊觉事态严重，随即致电报警求助。警方接报派员赶赴现场，当场检获一批怀疑违禁品，包括俗称「太空油」的依托咪酯烟弹以及大量俗称「伟哥」的壮阳药。涉案的39岁男住客随即被警员拘捕带署扣查。

事发于昨日傍晚时分，佐敦弥敦道380号一间酒店的房务人员，在租客外出期间进入房间进行常规清洁，期间无意中在房内显眼处发现大批来历不明的药丸、电子烟弹以及一个怀疑用作吸毒的「冰壶」。职员怀疑有人在酒店房间内进行非法活动，随即向管理层汇报并报警。

油麻地分区军装巡逻小队接报后到场搜查，检获47粒怀疑属于第一部毒药的药物、两粒怀疑含有「依托咪酯」成分的电子烟弹，以及一个怀疑冰壶。

警方经初步调查后，锁定该房间的登记住客身份。随后，一名39岁莫姓男子涉案落网。执法人员以涉嫌「管有危险药物」、「管有第一部毒药」及「管有工具可用作吸食毒品用途」等「三宗罪」，将莫男正式拘捕。被捕男子现正被警方通宵扣留调查。

据悉，案中被起获的47粒第一部毒药，经初步确认为俗称「伟哥」的处方壮阳药；而检获的依托咪酯烟弹，即为近期在年轻人圈子流传、俗称「太空油」的违禁成分。案件目前已交由油麻地分区军装巡逻小队第四队接手，警方正进一步追查该批药物及毒品的来源，以及是否涉及其他非法贩运活动。

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