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KOL女实习医生被捕｜医科生读6年 人均教学开支达170万元

突发
更新时间：22:36 2026-06-13 HKT
发布时间：22:36 2026-06-13 HKT

明爱医院一名KOL女实习医生「Angel」，近日先后被揭发违反多项工作守则，被医管局即时解雇，未来或不可成为医生。据了解，每名医学生需就读6年课程，学费合共25.5万元，而根据今年4月财委会的资料显示，2024/25学年「医学」学科类别学士学位课程的每名学生每年平均教学开支为28.7万元，即每培育一名医科生，人均需大约170万元左右。

该名女实习医生过去接受传媒访问时表示，自己出身于Band 2中学，自言小时候读书底子极差，小学英文默书更曾试过只得30分而饱受母亲责骂，惟直到初中时遇到一位良师。为报答恩师栽培，她发奋图强，最终从英文科重新建立起自信，成绩突飞猛进，并成功考入港大医科。

涉事的KOL女实习医生「Angel」。
涉事的KOL女实习医生「Angel」。
明爱医院实习医生涉擅用医疗设备。网上图片
明爱医院实习医生涉擅用医疗设备。网上图片

相关新闻：KOL女实习医生被捕｜Angel今午获准保释候查 七月上旬报到

据知，她为港大内外全科医学士毕业生，正于公院接受为期一年的实习，被解雇前临近实习尾声，准备正式申请注册为医生。她所就读的课程需就读6年，为教资会的资助课程，多年来学费为4.21万，至25/26学年增加为4.45万元，即6年学费为25.5万元。

另外，教资会资助课程支出主要由政府公帑承担，不同学科的学生平均成本有差异。参考今年4月财委会的资料显示，2024/25学年「医学」学科类别学士学位课程的每名学生每年平均教学开支为28.7万元。

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