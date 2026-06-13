KOL女实习医生被捕｜Angel今午获准保释候查 七月上旬报到

明爱医院一名KOL女实习医生「Angel」，近日先后被揭发擅用医院器材为自己照X光、找在屯门医院工作的男友代自己为病人做直肠镜检查，以及擅用其他医生帐号登入临床医疗系统，浏览病人资料。警方昨日（12日）拘捕该名24岁女实习医生，并将她押返其实习的明爱医院搜证。警方今日（13日）表示，该名被捕人已获准保释候查， 须于七月上旬向警方报到。

「Angel」的律师今日下午4时抵达长沙湾警署，替她办理保释手续。大约半小时后，「Angel」离开警署时戴上白色cap帽、身穿长袖白衣及白色长裤，她一面倦容，不发一言登上私家车离开。

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医管局发言人昨日发声明，指已即时解雇一名实习医生。该局知悉近日社交媒体讨论一名实习医生连串不当行为的贴文后，已采取行动成立调查委员会严肃跟进事件。委员会已经完成调查，确定该名实习医生涉及一连串不当行为，医管局昨日已采取行动即时解雇。

据了解，医管局收到匿名举报指称一名在明爱医院工作的女实习医生，在工作期间，擅自使用一位在屯门医院医生的登入帐号和资料，登入医院的电脑系统，浏览病人资料。医管局其后将案件转交警方调查。

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港大医学院亦表示得知一名实习医生被解雇的消息，尊重医院管理局作为该实习医生的雇主的决定 。医学院亦已在最短时间内启动香港大学的既定机制，独立进行有关该实习医生的「适合执业」 (fitness-to-practice) 评估 。如果证实其执业能力不达标，医学院将依机制规定适时向香港医务委员会呈交评估报告 。

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