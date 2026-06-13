贩毒集团利用两岸跨境网络游戏平台招揽年轻人管理毒品工场 4男包括2内地人涉贩毒被捕

贩毒集团透过两岸跨境网络游戏及社交平台，作为招揽工具，以「揾快钱」为名利诱内地年轻人来港，为集团负责管理毒品工场及分销中心。油尖警区经深入调查后，在前日（11日）于油尖、荃湾及大埔区展开反毒品行动，成功瓦解一个活跃于本地的贩毒集团，以「贩运危险药物」及「串谋贩运危险药物」罪拘捕4名男子，并检获约9.5公斤的怀疑毒品，总市值估计约720万港元。

警方展示检获的各类毒品。

油尖警区刑事调查组总督察周欣娴（图左）及刑事调查队第十队督察丘逸龙讲述案情。

油尖刑事调查队第十队督察丘逸龙讲述案情时表示，前日(11日)凌晨时分，尖沙咀分区警员于区内进行反罪恶巡逻期间，发现一名21岁内地男子行迹可疑，并企图逃跑。警员随即将其制服，并将该名男子押返其所属单位进行调查，在屋内检获约399克氯胺酮（俗称K仔）、193克霹雳可卡因。该名男子涉嫌「贩运危险药物」被捕。

油尖警区刑事调查队第10队接手调查，经过深入调查及大量闭路电视分析后，锁定该集团除在尖沙咀区，亦在荃湾区，分别租用另一个单位作为毒品包装工场及分销中心。 探员即日在单位外埋伏，并拘捕一名19岁内地男子，在他身处单位搜出2.1公升依托咪酯，以及合共781克氯胺酮、冰毒及可卡因。该名男子同样涉嫌「贩运危险药物」被捕。

该两个私人单位均被贩毒集团用作毒品分销中心。调查显示，上述两名被捕男子均为内地居民。贩毒集团透过内地网络游戏及社交平台，以「揾快钱」为名利诱他们来港，负责管理该两个毒品工场。探员掌握负责招揽成员及租用上述单位的另外两名集团骨干成员身份。同日探员分别在深水埗及上水拘捕两名本地男子，涉「串谋贩运危险药物」。其后，探员押解其中一人到其上水租用的私人住宅单位，再搜获超过 8.1 公斤可卡因。

油尖警区刑事调查组总督察周欣娴指，行动中警方共检获超过 9.5公斤毒品，市值超过 720 万港元。被捕的2名内地及2名本地男子，均报称无业，年龄介乎 18 至 27 岁，目前已被扣留调查，稍后被落案起诉「贩毒」及「串谋贩毒」罪名，案件在今日于九龙城裁判法院提堂。

根据调查，该贩毒集团运作大约一个月。警方相信，不法分子利用两岸跨境网络游戏平台作为招揽工具，诱骗年轻人入局。

警方借此作出呼吁，各位青少年务必小心谨慎，切勿为「揾快钱」而受人利用。贩毒分子所谓「高薪酬」，完全得不偿失，令你付上沉重代价，前途尽毁；而各位业主亦必须留意租客的的背景及单位用途。如发现租客身份不明、或单位经常有可疑陌生人出入，应立刻向警方举报，避免单位被不法分子利用。

最后，警方重申，贩运危险药物属于极其严重罪行。警方会用尽一切力气打击毒品相关罪行。 贩运危险药物一经定罪，一经定罪，最高可判处终身监禁，并可处以五百万元的罚款。市民切勿以身试法。