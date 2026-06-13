惩教署举办「全城『的波』撑更生」网上挑战 同心支持更生青年重塑人生

世界杯热潮直卷全城之际，惩教署亦正式发起「全城的波撑更生」的挑战，诚邀大家一齐动起来，用行动支持 惩教署更生足球队！正如在更生路上，只要有你撑住，曾犯事的青少年同样可以踢出精彩嘅人生「下半场」。

你每「的」一下波，都代表住对更生青年重返社会的一份鼓励与动力。现在只要拍一条片长30秒内的「的波」短片，「的波」次数越多，就越有机会获得球星签名足球一个！成功「的波」超过十下或以上的参加者，均可获得「限定版夏日运动礼包」一套！

参赛详情可参阅惩教署Facebook专页相关帖文留言注明的规则及详情。而惩教署副署长（更生及管理）吴超觉更率先联同一众香港著名足球员响应挑战，借以鼓励大家踊跃参与！

惩教署于去年12月，在沙咀惩教所创立首支更生足球队，让一众曾犯事的青少年在院所受训期间及离所后，接受合共超过半年的专业足球训练。计划旨在透过足球运动强调自律、坚毅与团队合作的特性，帮助他们重建正向的生活习惯与价值观，发展个人强项，在人生的赛道上重新出发。

在教练和惩教人员的悉心教导与鼓励下，一众更生足球队球员已经准备就绪。他们将于本月28日在湾仔修顿场馆出战「更生同行」回归杯室内足球邀请赛，在球场上展现努力受训的成果，发光发热，踢出属于自己的新天地！