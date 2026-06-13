警务处处长检阅学警预备训练结业会操 寄语学员装备自己走得更远

警务处处长周一鸣今日（13日）出席第二届香港警察学院学警预备训练结业会操，检阅159名学员，见证他们完成为期30周的专业训练。

警务处处长周一鸣（前排左一）今日（13日）出席香港警察学院学警预备训练结业会操后，恭贺结业学员。

警务处处长周一鸣今日（13日）在香港警察学院学警预备训练结业会操中致辞。

警务处处长周一鸣今日（六月十三日）在香港警察学院为学警预备训练结业会操担任检阅官，检阅159名学员。

周一鸣致辞时说，2024年推出的「应用教育文凭——学警预备训练」课程内容与时并进、更贴近需求、更系统化和灵活实用。第二届课程的安排汲取了第一届的经验加以优化，由22周延长至30周，投入更多教官和人力支援的资源，让学员有更好的学习和成长环境。

周一鸣认为学员在课程中累积知识和建立能力，从而提升个人自信，更重要的是培养团队精神。在「地狱周」五日四夜的户外体验式训练，学员身心面对极限挑战时，激发整个团队互相扶持，共渡难关。

周一鸣希望学员铭记「自信令你站得稳，团队令你走得更远」。他指，在30周的艰苦训练中，学员冲破了重重考验，累积了扎实的自信，凭著「我能够做到」的信念，在面对困难和挑战能够站得稳；透过互信互补，有着共同目标，团队的力量会倍增，带他们「走得更远」。

他寄语学员要不断自强，装备自己，在团队中发挥好应有的角色。他指，警队里没有人是孤军作战，团队是坚实后盾，他期待学员成为警队的一分子，共同守护香港，贡献国家发展。

「应用教育文凭——学警预备训练」课程由警察学院与明爱社区书院、香港专业进修学校和香港科技专上书院合办，由现职警务人员担任教官。学员通过警员遴选程序并成功修毕课程，即可进入警察学院接受基础训练。二○二六／二七学年的课程现正接受报名，将于七月二十二日截止申请，详情可浏览课程网页（www.police.gov.hk/ppp_tc/15_recruit/dae.html）。