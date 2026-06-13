学警预备训练课程｜巴裔青年冀成警民沟通桥梁 维修员居日7年毅然回港从警

第二届「学警预备训练课程」结业会操今日（6月13日）举行，本届共有159名学员结业，当中包括在香港土生土长的巴基斯坦裔青年，以及曾于日本居住7年、其后毅然回港从警的学员。此外首届课程毕业生、现职分区巡逻小队女警亦有现身说法，分享从警的心路历程。

李诚展(Jack)、萧霖子(阿子)、李都满(Ali)（左至右）分享从警志向和参与「学警预备训练课程」的心路历程。 警方提供

土生土长巴裔学员精通多语 冀成沟通桥梁

香港土生土长的巴基斯坦裔学员李都满(Ali)，曾参与警方为非华裔青少年设立的「喜马拉雅计划」和「宝石计划」。他分享小学6年级时在报案室等候上堂期间，目睹一名巴籍女士情绪激动，却因语言不通一时无法与警察沟通，当时他主动上前充当翻译，这次「帮到人」的经历令Ali立志长大后要投身警队。精通广东话、英语、乌尔都语、旁遮普语和印地语的Ali，期望未来可以成为警队与非华裔社群间的沟通桥梁。

精通多种语言的学员李都满(Ali)期望未来可以成为警队与非华裔社群间沟通桥梁。

中学毕业后，Ali报读了「学警预备训练课程」。他指出，报读课程前的他性格较为内向，但经过多个星期的训练，体能及中文的听说读写均有所提升，在教官的指导下，亦变得有自信又主动。在训练期间，他在教官和同学的陪伴下，在警察学院度过了难忘的18岁生日。Ali呼吁同样拥有警察梦、却担心中文水平或体能未达标的非华裔人士踊跃报读「学警预备训练课程」，为投考警队前打下基础，「我哥哥见到我这一年改变了不少，亦报读了第三期课程。」

李诚展(Jack)、萧霖子(阿子)、李都满(Ali)（左至右）分享从警志向和参与「学警预备训练课程」的心路历程。 杨伟亨摄

有学员放弃稳定职业 受家人熏陶回流香港从警

另一位应届学员李诚展(Jack)，修读课程前曾居住日本7年，并在当地担任汽车维修员。Jack称因受到现职警务人员的家人熏陶，认为警务工作既有意义亦有充满挑战，怀有警察梦的他毅然放弃在日本稳定的职业发展，决意回流香港投考警队。

曾居日本7年的李诚展(Jack)受警务人员家人熏陶，决意回流香港投考警队。

Jack认为「学警预备训练课程」大大提升了投考警队的信心，其中5日4夜及2日1夜的户外训练最令他难忘，训练期间面对了不少突发情况，锻炼了他处理危机的能力。Jack认为课程不仅令自己了解警务知识，透过模拟训练，亦为他建立了自律的作息与领导能力，为日后投考警队做好准备。对于未来的抱负，Jack表示，由于自身体能较佳，希望能成为机场特警，另外他认为加入交通部门亦能发挥过去累积的汽车专业知识。

首届毕业生分享课程得著

首届课程毕业生、现职分区巡逻小队警员的萧霖子(阿子)，投考前曾于内地担任声乐导师。谈及放弃艺术转行成为警察，她透露源于18岁时在香港遗失了家人送给自己的鼓励信，当时徬徨无助之际，幸得一名警员悉心安慰并帮忙寻回，这次经历令她立志要成为能「温暖他人」的警察。阿子认为艺术背景培养出感性思唯，有助于自己具备同理心，掌握及舒解求助市民的情绪。

首届课程毕业生、现职分区巡逻小队警员萧霖子(阿子)立志要成为「温暖他人」的警察。

阿子坦言，最初对投考警队缺乏信心，尤其是体能方面，但课程中令她实现了「由想做警察变为准备做警察」的身心转变，「作为警察，沟通是最重要的一个能力，课程令我可以更勇敢地与别人沟通。」

记者 杨伟亨 麦键泷

艺人林嘉华出席「学警预备训练课程」，与学员分享他在警察少年训练学校及从警经验。 警方提供