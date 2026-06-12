警务处处长到访荷兰瑞士 与当地执法部门交流 探讨警务工作未来挑战

警务处处长周一鸣于6月7日至9日（海牙时间）出席在荷兰海牙举行的第19届Pearls in Policing会议，并于六月10日至11日（苏黎世时间）访问瑞士苏黎世，与当地执法部门交流。周一鸣今日（12日）返抵香港。

警务处处长周一鸣于六月十日至十一日（苏黎世时间）访问瑞士。图为周一鸣（右三）到访瑞士洗钱举报办公室，与当地高级警务人员会面。

警务处处长周一鸣于六月十日至十一日（苏黎世时间）访问瑞士，与当地执法部门代表会面。图为周一鸣（左四）、瑞士洗钱举报办公室主管Anton Brönnimann（左五）、瑞士联邦警察局经济罪案部主管Yanick Favre（左三）、瑞士国际刑警国家中心局主管Charles Marchon（右一）、苏黎世州警察经济罪案部主管Tanja Fuchs（右四）及双方代表合照。

警务处处长周一鸣于六月七日至九日（海牙时间）在荷兰海牙出席第19届Pearls in Policing会议，其间出席讨论环节、主题演讲和参观活动。图为周一鸣（右）和在国际行动学习小组担任成员的香港警队代表，财富情报及调查科高级警司洪晓慧。

周一鸣出席第19届Pearls in Policing会议，有关会议以新时代执法领导力为主题，来自18个国家地区的执法领袖、学者及国际组织代表出席。他出席多个讨论环节、主题演讲和参观活动，与与会人士深入探讨警务工作未来面对的挑战，以及相关机构和人员如何做好充分准备应对挑战。

此外，周一鸣听取了国际行动学习小组的汇报，该小组成员包括一名香港警队的代表。小组透过讨论、实地考察及小组工作，探讨可持续的警务领导方向，重点包括以价值为本的领导、全球协作、道德执法、创新及社区安全。

周一鸣其后转抵瑞士苏黎世，到访瑞士洗钱举报办公室（MROS），与MROS主管Anton Brönnimann、瑞士联邦警察局经济罪案部主管Yanick Favre、瑞士国际刑警国家中心局主管Charles Marchon、苏黎世州警察经济罪案部主管Tanja Fuchs等官员会面。

双方就金融调查领域的合作机遇深入交流，特别围绕资产追踪工作，包括资金流向分析、虚拟资产追踪、公私型合作等范畴，探讨加强情报交流与专业协作的可行方向。双方亦就打击跨境洗钱活动、提升执法效能及应对新型金融科技犯罪挑战等议题交换意见。双方均期望透过持续交流与合作，共同提升打击经济及金融罪案的能力，携手维护国际金融体系的安全与稳定。



