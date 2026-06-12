深水埗中年汉与妻失联 收业主通知无交租 妻上门揭晕倒厅中送院亡

深水埗发生怀疑猝死事件。昨日（11日）晚上约11时44分，48岁姓杨男子在长沙湾道26号长康大厦寓所内晕倒昏迷，家人报警求助，送院经抢救后不治。

据了解，杨男与妻子本同住事发单位。惟自今年1月起，杨妻与事主发生争执后便搬离住所。杨男能照顾自己日常生活，但有吸烟及饮酒习惯。杨男以前是地盘工人，但于去年9月开始失业。据悉，他没有与人结怨及欠债。

本月4日凌晨，杨男曾与妻子以「Wechat」联络，其间杨曾向妻子透露自己感到不适，但没有透露病情。杨妻最后与丈夫联络是在6月6日凌晨，直至11日晚上11时许，因杨妻获业主通知指丈夫仍未交租金，于是到上址住所，并用后备匙开门。杨妻进入单位后发现事主坐于凳上失去知觉，于是报案。杨男被送到广华医院抢救，最终宣布不治。

警方调查时发现单位内的窗及大门没有被破坏的痕迹。单位内没有打斗或搜掠。死者身上没有可疑伤势。案件暂时没有可疑。