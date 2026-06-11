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跨部门港珠澳大桥重大事故演习 模拟严重交通意外 提升应变及协调能力

突发
更新时间：18:55 2026-06-11 HKT
发布时间：18:55 2026-06-11 HKT

警务处新界南总区今日 （11日）联同多个政府部门及机构在港珠澳大桥香港连接路进行代号「炬辉」的跨部门重大事故演习，借此提升相关人员在执行跨部门大型救援行动的应变及协调能力。
　　 
是次演习由13个政府部门及相关机构，合共派出约100名人员参与，包括警务处、消防处、医管局、政府飞行服务队、香港海关、入境处、衞生署、民航处、运输署、路政署、港珠澳大桥穿梭巴士（香港）有限公司、港珠澳口岸营办商，以及香港危难应变医学会。

　　 
演习模拟一宗涉及多辆汽车（包括巴士、小巴及私家车）的严重交通意外导致车辆起火、多人受伤及有一人意外堕海。相关部门人员迅速抵达现场展开救援，设立指挥站及伤者处理分流站，并即时为伤者进行救治。期间，入境处及海关派员即场为伤者返港进行入境及清关手续。警方在是次演习中使用无人机，为指挥站提供即时资讯，提升救援效率。
　　 
港珠澳大桥是本港重要的大型基础设施及跨境运输网络，对区域联系发挥关键作用。警方将继续与各持份者保持紧密联系，定期在不同的基础设施及主要干道网络进行跨部门演习，检视应变计划，以加强部门和相关机构间的协调能力。

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