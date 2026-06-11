港铁宝琳站信号设备故障 将军澳线整体行车额外需时 九巴城巴加强服务
更新时间：18:52 2026-06-11 HKT
发布时间：18:34 2026-06-11 HKT
发布时间：18:34 2026-06-11 HKT
港铁今日（11日）傍晚6时30分表示，由于宝琳站附近有信号设备故障， 列车经过该路段要减慢车速，来往北角站及宝琳或康城站的整体行车时间(总站至总站)预计需要额外10至15分钟。港铁指人员正在现场处理，并加派人手于沿线车站协助乘客。
现时将军澳线列车服务安排如下：
- 来往 北角至 宝琳 每15 分钟一班
- 来往 北角至 康城 每4 分钟一班
九巴下午6时40分表示，因应港铁将军澳线宝琳站信号故障，九巴正调动资源，加强相关路线服务，包括98A【坑口（北）（将军澳医院）- 牛头角站（循环线）】以及690【康盛花园 ⇌ 中环（交易广场）】
城巴亦同时表示正密切留意下午繁忙时间服务需求，并正加强E22A、798号线班次，便利调景岭、将军澳、坑口、宝琳居民出行。
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