Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁宝琳站信号设备故障 将军澳线整体行车额外需时 九巴城巴加强服务

突发
更新时间：18:52 2026-06-11 HKT
发布时间：18:34 2026-06-11 HKT

港铁今日（11日）傍晚6时30分表示，由于宝琳站附近有信号设备故障， 列车经过该路段要减慢车速，来往北角站及宝琳或康城站的整体行车时间(总站至总站)预计需要额外10至15分钟。港铁指人员正在现场处理，并加派人手于沿线车站协助乘客。

现时将军澳线列车服务安排如下：

  • 来往 北角至 宝琳    每15 分钟一班
  • 来往 北角至 康城    每4 分钟一班
北角站月台上排满人龙。threads@ceciliang2222图片
北角站月台上排满人龙。threads@ceciliang2222图片

九巴下午6时40分表示，因应港铁将军澳线宝琳站信号故障，九巴正调动资源，加强相关路线服务，包括98A【坑口（北）（将军澳医院）- 牛头角站（循环线）】以及690【康盛花园 ⇌ 中环（交易广场）】

城巴亦同时表示正密切留意下午繁忙时间服务需求，并正加强E22A、798号线班次，便利调景岭、将军澳、坑口、宝琳居民出行。

 

最Hit
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
2小时前
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
03:15
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
政情
10小时前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
饮食
8小时前
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
突发
20小时前
曾智华都转发！公司通告赞女秘书「一丝不挂」获升职？网民：水洗唔清 疯估疑是这类公司｜Juicy叮
曾智华都转发！公司通告赞女秘书「一丝不挂」获升职？网民：水洗唔清 疯估疑是这类公司｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开
《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开
影视圈
5小时前
家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮
家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮
时事热话
8小时前
亲属认尸后黯然离去。杨伟亨摄
太古城母女堕楼｜亲友殓房认尸 黯然离开
突发
6小时前
天文台︱明起连落九日雨！西南季候风杀到 周日起连续三日雨势颇大
00:32
天文台︱明起连落九日雨！西南季候风杀到 周日起连续三日雨势颇大
社会
6小时前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
2026-06-10 15:45 HKT