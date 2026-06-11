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「暴雨爆窃党」黑雨下爬墙撬闸 厦村古洞两屋同时遇窃

突发
更新时间：16:45 2026-06-11 HKT
发布时间：16:45 2026-06-11 HKT

香港惊现「暴雨爆窃党」，本周一（8日）晚上8时35分，天文台发出今年首个黑色暴雨警告信号期间，元朗厦村乡及上水古洞先后发生两宗爆窃案，两帮贼匪均是趁暴雨下手犯案，古洞独立屋被掠去约480万元财物，厦村乡村屋则遭两贼撬门，幸声响惊动村民喝止，贼人空手逃去。

涉事村屋金属门被撬毁。fb：元朗乡约
涉事村屋金属门被撬毁。fb：元朗乡约

险被「暴雨贼」攻破的厦村乡村屋位于新围村，事发于本周一晚上8时30分，正值天文台由红色暴雨警告改为黑色暴雨警告信号，当时两名身穿黑色T恤、身材瘦削的贼人，趁倾盆大雨之际，企图爆窃一间村屋，用硬物尝试大力撬开单位大门，以为雨声可以盖过声响，幸村民闻到异声循声查看，当场踢爆两贼所为，贼人吓得落荒而逃。

警方到场调查。fb：元朗乡约
警方到场调查。fb：元朗乡约

同一时间，上水古洞金翠路38号屋苑「St. Andrew's Place」的独立屋，两名贼人在独立屋的外墙协助另一贼人爬穿围墙潜入爆窃，掠去480万元的手表及珠宝首饰，至昨（10日）晨10时32分，76岁姓张女户主发现屋内有爆窃痕迹报案。

资料图片
资料图片

据知，当晚受害人夫妇在地下的客厅晚膳，两名家佣在地下的厨房工作。由于下大雨，所以受害人并没有察觉到异声。警方翻查屋苑闭路电视，发现案发于两日前（8日）晚上约8时35分，贼人潜入爆窃，至晚上9时15分始离开。

相关新闻：古洞黎明邻居独立屋黑雨下遭3匪爆窃 户主失480万元名表珠宝

此外，有市民拍到两名黑衫黑裤黑帽爆窃匪的犯案过程，指近日在元朗、天水围及落马洲都有爆窃案件发生，涉案者都系两人身穿黑衫黑裤，戴帽及口罩。

有市民闭路电视拍下两名爆窃匪行踪。fb：元朗乡约
有市民闭路电视拍下两名爆窃匪行踪。fb：元朗乡约

翻查资料，本港近年发生多宗恶劣天气下的爆窃案，2025年9月8日，旺角好景商业中心奢侈品店在八号风球下，遭贼人用铁锤狂扑玻璃门，即使防护警报大鸣，贼人仍冒雨打碎饰柜，掠走价值约30万元的名牌珠宝首饰及手袋。

2025年8月，黄大仙一名独行贼在台风及黑雨期间，用工具破坏餐厅大门挂锁及铁链，连爆彩虹商场地舖3间店舖并搬走夹万，共损失8万元。

2025年7月，荃湾路德围手打柠檬茶饮店在台风袭港期间，贼人利用风雨掩护，撬开闸门，盗走收银机内约1万元现金。

 

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