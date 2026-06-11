海关截三艘往澳门内河船 检3,200万元走私货 包括药剂红木鲸齿等

海关分别在5月及6月，于屯门烂角咀对开海域截获三艘由香港开往澳门的内河船，发现船上的载货舱单粗疏简陋，经查验后在大量散装货物中，检获大批未列舱单的走私物品，包括减肥针、美容针、烟草产品、受管制红木和鲸鱼牙齿，约值3200万元货物。海关指不法分子试图鱼目混珠，将走私货混入已报关的平价货物中蒙混过关，但最终仍被关员侦破。

海关港口及海域科海域行动组督察陈景锋表示，今年5月19日、5月27日和6月2日的晚上7至10时，于屯门烂角咀对开，截获3艘由香港往澳门的内河船。这些内河船当时摆满大批散装货物，当关员登船搜查并要求船员出示载货舱单时，船员只能提供简陋粗疏档案，关员因此怀疑，遂押送这三艘内河船到屯门海关船队基地。经进一步查验后，关员在船上发现大批未列舱单货物混杂其中。

海关有组织罪案调查科特别调查第二组调查主任郭俊廷续指，涉案内河船报称载有保健品、日用品、鞋类、电子产品等。然而在关员跟进调查及初步点算，发现大批未列舱单货物，其总值约3,200万元，包括约8,600支减肥针剂、1,900支美容针剂、196万件怀疑药剂制品、120公斤烟草产品、9,400支加热烟、70公斤怀疑受管制的红木，以及3公斤怀疑受管制的鲸鱼牙齿等。

海关指出，不法之徒鱼目混珠，将走私物品和其他已报关平价物品混合摆放，企图蒙混过关，以逃避进出口管制和税款。不过在关员专业有效查验下，海关最终仍成功截获这批走私物品。目前海关仍然针对案中付运公司、货物来源和最终目的地调查，不排除有涉案人士被捕。

海关有组织罪案调查科特别调查第二组调查主任郭俊廷（左）、海关港口及海域科海域行动组督察陈景锋（右）。