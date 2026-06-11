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青衣巴士擂台│疑伸脚挡路爆争执 躁汉涉殴伤18岁少年被捕

突发
更新时间：14:44 2026-06-11 HKT
发布时间：14:44 2026-06-11 HKT

上周六（6日）青衣发生车厢殴斗案，两名男乘客乘坐249M巴士期间，疑因伸脚挡路问题酿争执，其中18岁少年被另一名男子挥拳狂殴受伤。事隔5日，警方经深入调查后，青衣分区特遣队于今日（11日）在青衣区拘捕该名39岁本地男子，他涉嫌「袭击致造成身体伤害」（AOABH），正被扣留调查。

事发后网上流出有关片段，可见当时两名男乘客在巴士下层后座位置打架，其中较年长的灰衫男压着一名少年，将之按在座位后随即拳如雨下，即使少年试图伸手捉着灰衫男脸部反抗，灰衫男亦很快将其拨开，继续挥拳狂殴 。其他乘客见状纷纷落车，车外围观拍摄的目击者亦不断「哗哗哗」惊呼。殴斗持续约10秒后，灰衫男被人劝停，双方最终落车。

警方表示于本月6日接获报案，指青衣一架巴士内有人被袭击。一名18岁男子手部受伤，清醒被送往玛嘉烈医院治理。青衣分区特遣队经深入调查后，于今日在青衣区以涉涉嫌「袭击致造成身体伤害」，拘捕涉案的39岁本地男子。调查显示，该两名男子在车厢内因琐事争执并发生冲突。案件交由葵青警区刑事调查队第6队跟进。

涉案的39岁男子被捕。
涉案的39岁男子被捕。

 

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