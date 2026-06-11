太古城母女堕楼｜12岁女童事后一直有父亲陪伴及见过社工 回家后15分钟即堕楼亡

太古城母女先后堕楼悲剧，一名12岁女童惊然目睹48岁母亲堕楼身亡，10小时后，女童步上亡母后尘，同样堕楼轻生，饱受丧母打击的女童有没有人陪伴开解、心理状况等问题引起全城关注。据了解，母亲堕毙后，女童曾被送院检查，警方通知社会福利署跟进，其后女童在父亲陪同下回家，至晚上同告轻生。

消息称，母女堕楼同死悲剧源于教育问题争执，昨（10日）晨9时许，48岁女户主在房间窗口一跃而下，身处客厅的女童听到母亲大叫，随即进入睡房，探窗赫见母亲倒卧二楼平台，立即报警求助。

据悉，女童事后被送到东区医院检查，由父亲及祖母陪伴，同日下午，女童在父亲陪同下在东区医院见医生，并见过心理服务科。社署亦接获警方通知跟进个案，社署即派员到医院见女童，其后女童出院，由父亲带返太古城住所，至晚上7时零5分抵达住所，15分钟后，女童被发现堕楼身亡。

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今晨开始，太古城庐山阁外的平台摆放了数束鲜花，其中一束花贴有一张便利贴，写上「Rest in Peace愿安息 愿来生再没痛苦过著开心安稳的生活 活著的要坚强！保重！」

事件亦引起网民议论：「小妹妹眼见母亲跳楼亡，为什么没人看管小妹妹可能做傻事？」、「妹妹见到妈妈咁样离去 心理解不开」、「有冇人陪伴、安抚、评估佢嘅精神状况？呢啲问题值得社会追问。」

东区区议员郭浩景表示，悲剧发生后，他已在fb及群组发出讯息，若有街坊受情绪困扰可联络他们。今（11日）午2时后，他与社署人员在太古城某处地方会向市民提供情绪支援。

香港大学防止自杀研究中心总监叶兆辉对惨剧表示难过，倘女童因教育问题与母亲争执，引致母亲堕楼自杀，女童可能有深重的内疚感，自杀风险极高，需要身边人陪伴及开解，尽量不要让她独处，鼓励她说出真实感受，家长多点聆听，必要时可以寻求专家帮忙。他称，很多研究显示，父母自杀，子女自杀风险较常人高，需要多点留意其情绪变化。

叶兆辉对惨剧表示难过。资料图片

叶兆辉续称，事件中的爸爸因面对丧妻亡女的双重打击，在家独自一人地过，他的情况亦需要关注，亲友宜伸出援手，陪他走过艰难时期，政府亦应主动供协助，避免再有惨剧发生。

家庭及亲子教育工作者司徒汉明表示，面对至亲自杀离世甚至是目睹过程，对当事人会产生相当震撼的强烈冲击，从而自责、内疚及愤怒，自杀风险亦会增加；亲友对其自杀风险要提高警觉，及早介入提供情绪支援，并向专家寻求协助，疏导情绪解开心结。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service