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太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡

突发
更新时间：16:48 2026-06-11 HKT
发布时间：14:16 2026-06-11 HKT

太古城母女先后堕楼悲剧，一名12岁女童惊然目睹48岁母亲堕楼身亡，10小时后，女童步上亡母后尘，同样堕楼轻生，饱受丧母打击的女童有没有人陪伴开解、心理状况等问题引起全城关注。据了解，女童就读优才（杨殷有娣）书院小学部六年级，其母亲为公立医院任职医护心理服务社工。

消息称，母女堕楼同死悲剧源于教育问题争执，昨日（10日）早上9时许，48岁女事主在房间窗口一跃而下，身处客厅的女童听到母亲大叫，随即进入睡房，探窗赫见母亲倒卧二楼平台，立即报警求助。

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女童事后曾与心理医生见面

女事主堕毙后，女童曾被送往东区医院检查，同日下午，女童在父亲陪同下在东区医院见医生，并见过心理服务科。女事主为公立医院任职医护心理服务社工，其上司为注册心理医生，事发后亦到东区医院与女童见面，当时社署曾派员到医院见女童，并接获警方通知跟进个案。其后女童出院，由父亲带返太古城住所，至晚上7时5分抵达住所，15分钟后，女童被发现堕楼身亡。

今日（11日）早上开始，平台位置摆放数束鲜花，其中一束花贴有一张便利贴，写上「Rest in Peace愿安息　愿来生再没痛苦过著开心安稳的生活　活著的要坚强！保重！」

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