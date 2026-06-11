世界杯2026│海关检1.56亿元冒牌货拘6人 包括3万件假波衫 料转口外销

2006世界杯开锣前夕，香港海关采取行动打击与世界杯赛事相关之冒牌货物活动，共拘捕6人，检获23万件冒牌货品，包括大批冒牌球衣，估计检获的冒牌货市值高达1.56亿元。

案中检获的冒牌球衣，与正货有多方面不同，市民只要细心查看仍可分办。首先，正版球衣队徽的印刷较精细，而冒牌球衣队徽的印刷较粗糙，在光照下两者分别更为明显。另外，正版球衣每个字母的图案都是立体且富有层次感，但冒牌球衣是将字印在一整块的平面上。若用手触摸，可明显感到两者的分别。

同时，在品牌标签的位置，正版球衣的字体清晰，线条平均。相反冒牌球衣在近看之下，会看到字体较不公整，线条比较不一；而且周边边界的颜色比较模糊。有部分冒牌球衣，印刷质素亦相当参差，较易剥落。至于剪裁方面，正版球衣的剪裁精细，切口圆滑，但冒牌球衣的车线比较粗糙，剪裁亦粗疏，切口不平均。

海关版权及商标调查科版权及商标跨境调查组高级调查主任钟旨惠，今早（11日）在记者会讲述，海关于5月26日至6月10日采取连串行动，重点打击与2026世界杯相关的跨境走私及网上售卖冒牌货品活动，共侦破34宗相关案件，检获约23万件冒牌货物。在这34宗案件中，29宗涉及跨境走私冒牌货物，海关人员检获23万件冒牌货物，当中冒牌球衣约有3万件，大部分是球员版球衣的假货。

在是次打击跨境走私冒牌货物的行动中，海关拘捕一名36岁男子，职业为司机，他已获准保释候查。另外海关人员进行网上巡查期间，发现有卖家于网购平台售卖冒牌球衣，并侦破5宗案件，检获约40件冒牌球衣，拘捕5名男子（17至30岁）；他们亦现正保释候查。

钟旨惠续称，因应应届世界杯是历来最大规模的一次，不旦参赛的队伍数目大幅增加，而且多项赛事亦会在美国、加拿大和墨西哥跨三地进行，故海关预期赛事期间，世界各地球迷和游客会对相关商品的需求大幅上升，令走私活动转趋活跃。为更有效打击跨境走私活动，海关人员透过情报分析及风险评估，于5月26日开始采取针对性行动，重点检查不同物流中心的高风险转口货物，以打击跨境转运与世界杯相关的冒牌货品。

在今次行动中，海关留意到所检获的物品及不法份子作案趋势，有几个特点。第一，今次行动所检获的球衣，大部分都是球员版球衣的假货，如果参考正货的零售价格，球迷版球衣的价格约为500元至700元，而球员版球衣因为在剪裁、设计和用料方面都有所提升，故定价一般较高，约1,100至1,300元。海关相信不法份子藉世界杯活动进行促销，并提高球员版球衣的假货比例，以增加利润。

第二，检获的冒牌球衣仿真度较高，当中有部分造工比较仔细，一般消费者较难分辨真伪。海关留意到有部分冒牌球衣，刻意仿制有如正版球衣布料上立体的纹路；另外亦有些球衣有相关品牌的吊牌，经独立包装，并会在队徽及品牌标签等容易刮花的地方上，以透明贴纸或雪梨纸包装作保护，企图令冒牌球衣更贴近正货的包装，欺骗消费者。

第三，今次行动检获的冒牌球衣，款式较多样化，有不少是属于应届世界杯参赛球队的款式。海关留意到全部冒牌球衣都是转口运往外地，并非供应本地市场，当中近八成是运往美洲地区，故相信不法份子是在世界杯举行期间，为应付当地球迷的庞大需求，将该批冒牌球衣转运到有关地区应市，是次行动亦成功堵截该批假货流入当地市场。