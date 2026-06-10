世界杯2026｜球迷网购波衫中伏 骗徒扮退款呃银行资料 警教3招保平安

世界杯将至，多名球迷可能会在网上购买心爱球队的波衫以表支持，警方指近日有球迷透过facebook搜寻球衣商店，其间被一则广告吸引，随即私讯对方洽购。事主透过FPS转帐后，骗徒主动来电，声称因订单过多无法保证球衣品质，提出办理退款，并发送恶意连结要求填写银行资料。事主觉得有可疑，遂致电商店官方电话查证，始知对方冒充真实店舖进行诈骗。

警方呼吁市民要小心网上假球衣销售专页或群组，骗徒会开设或假冒球衣销售专页及群组，复制真店名称及Logo，之后以「限定优惠」、「最后机会」等字眼作招徕，标价低于官方定价，其后会要求支付订金或全额，之后失去联络，骗徒更会以「办理退款」作籍口，发送虚假网站套取银行资料。

警方指市民购买波衫前需要做3步检查，包括检查专页真伪，若专页为最近新建、评价很少、或Likes突然暴增，很大机会是假专页诈骗；到球会官方网站、授权店或实体店购买，保障较高；用「防骗视伏App」输入专页名称、电话或网址，查核是否安全。