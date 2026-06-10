Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜球迷网购波衫中伏 骗徒扮退款呃银行资料 警教3招保平安

突发
更新时间：18:40 2026-06-10 HKT
发布时间：18:40 2026-06-10 HKT

世界杯将至，多名球迷可能会在网上购买心爱球队的波衫以表支持，警方指近日有球迷透过facebook搜寻球衣商店，其间被一则广告吸引，随即私讯对方洽购。事主透过FPS转帐后，骗徒主动来电，声称因订单过多无法保证球衣品质，提出办理退款，并发送恶意连结要求填写银行资料。事主觉得有可疑，遂致电商店官方电话查证，始知对方冒充真实店舖进行诈骗。

警方呼吁市民要小心网上假球衣销售专页或群组，骗徒会开设或假冒球衣销售专页及群组，复制真店名称及Logo，之后以「限定优惠」、「最后机会」等字眼作招徕，标价低于官方定价，其后会要求支付订金或全额，之后失去联络，骗徒更会以「办理退款」作籍口，发送虚假网站套取银行资料。

警方指市民购买波衫前需要做3步检查，包括检查专页真伪，若专页为最近新建、评价很少、或Likes突然暴增，很大机会是假专页诈骗；到球会官方网站、授权店或实体店购买，保障较高；用「防骗视伏App」输入专页名称、电话或网址，查核是否安全。

最Hit
政府大派$18长者餐饮券！7.1起叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX
政府大派$18长者餐饮券！7.1起叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX
饮食
8小时前
京东入主未够一年！佳宝超市突破100店 6.11起全场8折优惠 早前多次折扣引抢购潮
京东入主未够一年！佳宝超市突破100店 6.11起全场8折优惠 早前多次折扣引抢购潮
生活百科
6小时前
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
时事热话
9小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
北上配眼镜埋单前少问「这句话」易被㓥？港人单拖配镜防伏指南掀热议：深圳度数配足竟变假远视？｜Juicy叮
北上配眼镜埋单前少问「这句话」易被㓥？港人单拖配镜防伏指南掀热议：深圳度数配足竟变假远视？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-09 14:34 HKT
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
宏福苑大火︱警方及廉署批有人为一己私利贪污造假 罔顾居民生命安全 不排除有更多拘捕行动
02:27
宏福苑大火︱警方及廉署回应联合行动 批有人为一己私利贪污造假 罔顾居民生命安全 不排除有更多拘捕行动
社会
1小时前
吴文忻离世｜彭秀慧公开吴文忻最后身影！姊妹相拥画面惹鼻酸 心痛悼念40载挚友约定天堂相见
吴文忻离世｜彭秀慧公开吴文忻最后身影！姊妹相拥画面惹鼻酸 心痛悼念40载挚友约定天堂相见
影视圈
8小时前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
4小时前