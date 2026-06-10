澳门商人以工作证威胁 强奸首日开工缅甸女佣 司警接举报拘人

澳门近日发生一宗商人强暴家佣案。一名54岁的澳门男商人涉嫌在缅甸籍女家佣到职首日，以不办理外地雇员身份认别证（俗称「蓝卡」）作威胁，对其强吻及性侵；翌日更故技重施企图强奸，因女方激烈反抗而未能得逞。受害人被驱离单位后，勇敢向警方求助，澳门司警日前已将涉案男子拘捕。

澳门传媒报道，涉案54岁姓林澳门男子报称为商人，与妻子处于分居状态，育有两名小朋友；受害女子则为一名缅甸籍女子，3年前首次到澳门任职家佣，之后离职一度回乡。案情显示，受害女子今年5月底返回澳门，透过朋友介绍应征家佣，林男有意聘请。

涉案54岁姓林澳门男子报称为商人。FB：司警教室

上周二（6月2日）手续完成后，受害人随即跟随林男位于氹仔的住所上班，惟林男当日即强吻受害人，并以不办理「蓝卡」（即澳门外地雇员身份认别证）作威胁，受害人当刻碍于经济压力只能服从，随后林男进一步性侵受害人。

翌日（6月3日），林男故技重施，受害人明确表示拒绝，林男因而强行拉扯推倒受害人试图强奸，但在受害人激烈反抗下，林男未能得逞，随后便将受害人驱离单位。至上周六（6月6日）下午，受害人向澳门警方求助。澳门司警周日（6月7日）上午到林男居所将他拘捕，经调查后有强烈迹象显示林男牵涉强奸罪和性胁迫罪。目前案件已移送当地检察院侦办。

司警指出，是次案件得以侦破，有赖受害人勇敢举报，协助警方迅速有效取证，而受害人在事件中面对胁迫及伤害，仍然以不惧怕态度指证施暴者，令其被绳之于法，避免施暴者再次作案风险。警方呼吁他人如同样不幸遭遇不法侵害，切勿沉默哑忍，应该勇于举报。

澳门司警赞扬受害人勇敢举报。FB：司警教室