屯门夺命工伤｜男工堕毙妻女失依靠 「仁间有爱应急钱计划」助渡难关

本月8日在屯门简约公屋地盘高处堕下死亡的男工人，遗下爱妻与两名年幼女儿。妻对丈夫猝逝深感徬徨无助，心力交瘁。为帮助这个不幸家庭，仁爱堂与《星岛日报》合办的「仁间有爱应急钱计划」捐出善款，以解燃眉之急。

记者 曾志恒 戚伟达

不幸堕毙男工人姓林，33岁，为家中经济支柱，每月给予妻子两万多元家用，遗下爱妻与两名仅9岁及7岁的女儿，其中大女更有特殊学习需要，两女还未明白已与父亲永别。他猝然而逝对这个四口之家造成严重打击，其妻伤心欲绝，悲恸万分，愁对茫茫前路不知何去何从。

死者遗孀签收善款。曾志恒摄

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惨剧发生后，林的公司向其遗孀发放恩恤金。为帮助这个不幸家庭，仁爱堂与《星岛日报》合办的「仁间有爱应急钱计划」捐出2万元善款，以解燃眉之急。《星岛》记者昨日送上善款，林妻签收后表示由衷感激，感谢关心。

据了解，林当时在12楼工作，2人一组，工友负责放珍珠棉，林则负责「唧胶」，其间失足堕楼。现场有棚架、工作台及有安全绳的情况下仍发生意外，事故原因有待进一步调查。