Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门夺命工伤｜男工堕毙妻女失依靠 「仁间有爱应急钱计划」助渡难关

突发
更新时间：17:40 2026-06-10 HKT
发布时间：17:40 2026-06-10 HKT

本月8日在屯门简约公屋地盘高处堕下死亡的男工人，遗下爱妻与两名年幼女儿。妻对丈夫猝逝深感徬徨无助，心力交瘁。为帮助这个不幸家庭，仁爱堂与《星岛日报》合办的「仁间有爱应急钱计划」捐出善款，以解燃眉之急。

记者　曾志恒　戚伟达

不幸堕毙男工人姓林，33岁，为家中经济支柱，每月给予妻子两万多元家用，遗下爱妻与两名仅9岁及7岁的女儿，其中大女更有特殊学习需要，两女还未明白已与父亲永别。他猝然而逝对这个四口之家造成严重打击，其妻伤心欲绝，悲恸万分，愁对茫茫前路不知何去何从。

死者遗孀签收善款。曾志恒摄
死者遗孀签收善款。曾志恒摄

相关新闻 : 屯门夺命工伤｜33岁男工外墙唧胶堕楼亡 遗两SEN女儿遗孀感徬徨 建筑署：责成总承建商调查

惨剧发生后，林的公司向其遗孀发放恩恤金。为帮助这个不幸家庭，仁爱堂与《星岛日报》合办的「仁间有爱应急钱计划」捐出2万元善款，以解燃眉之急。《星岛》记者昨日送上善款，林妻签收后表示由衷感激，感谢关心。

据了解，林当时在12楼工作，2人一组，工友负责放珍珠棉，林则负责「唧胶」，其间失足堕楼。现场有棚架、工作台及有安全绳的情况下仍发生意外，事故原因有待进一步调查。　

最Hit
政府大派$18长者餐饮券！7.1起叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX
政府大派$18长者餐饮券！7.1起叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX
饮食
6小时前
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
时事热话
8小时前
京东入主未够一年！佳宝超市突破100店 6.11起全场8折优惠 早前多次折扣引抢购潮
京东入主未够一年！佳宝超市突破100店 6.11起全场8折优惠 早前多次折扣引抢购潮
生活百科
4小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-09 14:34 HKT
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
吴文忻离世｜彭秀慧公开吴文忻最后身影！姊妹相拥画面惹鼻酸 心痛悼念40载挚友约定天堂相见
吴文忻离世｜彭秀慧公开吴文忻最后身影！姊妹相拥画面惹鼻酸 心痛悼念40载挚友约定天堂相见
影视圈
7小时前
北上配眼镜埋单前少问「这句话」易被㓥？港人单拖配镜防伏指南掀热议：深圳度数配足竟变假远视？｜Juicy叮
北上配眼镜埋单前少问「这句话」易被㓥？港人单拖配镜防伏指南掀热议：深圳度数配足竟变假远视？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
宏福苑大火︱警方及廉署批有人为一己私利贪污造假 罔顾居民生命安全 不排除有更多拘捕行动
00:30
宏福苑大火︱警方及廉署回应联合行动 批有人为一己私利贪污造假 罔顾居民生命安全 不排除有更多拘捕行动
社会
18分钟前
人龙宵夜火锅疯狂点餐！狂叫24个布甸24碟蚬 临走奸招掩饰逃走 旁观网民怒轰：一啲衣食都无！
人龙宵夜火锅疯狂点餐！狂叫24个布甸24碟蚬 临走奸招掩饰逃走 旁观网民怒轰：一啲衣食都无！
饮食
7小时前