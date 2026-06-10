往澳门跨境货车走私药剂制品减肥针剂 市值$1000万 海关拘1男司机

香港海关上周四（4日）侦破一宗涉嫌利用跨境货车走私的案件，在一部往澳门的货车上检获大量走私货物，包括怀疑药剂制品、减肥针剂、美容针剂及花胶等，市值约1000万元。行动中拘捕一名中国籍男司机。

有组织罪案调查科特别调查第一组调查主任胡雪儿表示，人员在一部准备前往澳门的跨境货车上，检获大量走私货物，包括怀疑药剂制品、减肥针剂、美容针剂及花胶等。行动中拘捕一名中国籍男司机，他已获准保释候查。

跨境桥岸科港珠澳大桥货物组督察梁德炜讲述行动详情时表示，为加强打击受管制药物，包括针剂药品的执法力度，港珠澳大桥货物组透过风险管理及情报分析，进行一连串反走私行动。上周四（4日）晚上，该组人员截查一辆准备出境的中型货车，车上报称载有红酒、服饰、保健品及相机等货物，人员搜查车辆期间，发现车辆上Ｘ光影像的货物，与其报称所载的货物有所不符，人员作深入调查，在该货车的货斗最深处，发现一批未列舱单的货物，其中包括怀疑含有第一部毒药的美容针、减肥针、其他药剂制品及一批花胶。

不法分子尝试将走私物品，混在其他已报关的货物内，并将走私物品收藏货车最深处，以逃避海关的侦查。海关将继续展开连串反走私行动，以确保全力遏止相关的走私活动。

有组织罪案调查科特别调查第一组调查主任胡雪儿表示，该科随后接手跟进调查，经初步点选，检获大量未列舱单的走私货物，包括37000粒怀疑药剂制品，3700支减肥针剂、1800支美容针剂及约270公斤花胶，市值约1000万元，并拘捕一名涉案39岁中国籍男司机，他现正获准保释候查。海关会继续调查货物来源及最终目的地，不排除有更多人被捕。

案件中检获的未列舱单货物大多数为受管制的药剂制品及针剂类产品，包装上均标示含有第一部毒药的成份，相关货物的进出口均需获得进出口许可证，因此有理由相信走私分子为逃避相关法规因而挺而走险，以身试法，最后却徒劳无功。

海关重申，走私属严重罪行，根据进出口条例，任何人输入或输出未列舱单的货物即属违法，一经定罪，最高可被判罚款港币200万元及监禁7年，市民切勿以身试法。