珍惜生命│太古城48岁女子堕楼 当场死亡

太古城有人堕楼死亡。今日（10日）早上9时24分，警方接获报案，指太古城道5号太古城庐山阁一名中年女子堕楼。救护员赶到，发现48岁姓黄女子倒卧在二楼平台，经检验后证实她当场死亡。警方于现场没有检获遗书，女子寻死原因仍待调查。

据了解，黄妇与12岁女儿同住上址一单位。今日早上7时许，两母女曾因教育问题争执，其后黄妇自行走入睡房。不久，在客厅的女儿突然听到母亲在睡房内大叫，女儿随即进入睡房但找不到母亲，却从睡房窗见到母亲倒卧在2楼平台，于是报警求助。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service