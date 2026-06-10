Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│太古城女子堕楼 当场死亡

突发
更新时间：10:03 2026-06-10 HKT
发布时间：10:03 2026-06-10 HKT

太古城有人堕楼死亡。今日（10日）早上9时24分，警方接获报案，指太古城道5号太古城庐山阁一名中年女子堕楼。救护员赶到，发现女子已当场死亡。警方正调查死者身份及事件原因。

 

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
11小时前
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
影视圈
19小时前
打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证
打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证
即时中国
3小时前
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
16小时前
六合彩︱1300万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
13小时前
吴文忻离世丨彭秀慧与吴文忻结识于童年 痛失挚友公开生前「惊喜」片：最美丽的相遇
吴文忻离世丨彭秀慧与吴文忻结识于童年 痛失挚友公开生前「惊喜」片：最美丽的相遇
影视圈
16小时前
《Sing Again 4》27岁女星金允雪离世 百日直播竟成忌日 生前最后发文：身体缺乏力气
《Sing Again 4》27岁女星金允雪离世 百日直播竟成忌日 生前最后发文：身体缺乏力气
影视圈
13小时前
荃湾煌宴酒家结业！网民惋惜长者痛失「抵食酒楼」：唔通又要去食薯条？
荃湾煌宴酒家结业！网民惋惜长者痛失「抵食酒楼」：唔通又要去食薯条？
饮食
13小时前
太子菠萝油名店金华冰厅 惊传结业招顶租！顶手费狂收33万 店方劳气解画
太子菠萝油名店金华冰厅 惊传结业招顶租！顶手费狂收33万 店方劳气解画
饮食
23小时前