珍惜生命│太古城女子堕楼 当场死亡
更新时间：10:03 2026-06-10 HKT
发布时间：10:03 2026-06-10 HKT
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太古城有人堕楼死亡。今日（10日）早上9时24分，警方接获报案，指太古城道5号太古城庐山阁一名中年女子堕楼。救护员赶到，发现女子已当场死亡。警方正调查死者身份及事件原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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