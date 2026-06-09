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警破港岛16宗淋油案 拘2黑帮骨干及8少年 多人被利诱犯罪最细14岁

突发
更新时间：18:16 2026-06-09 HKT
发布时间：18:16 2026-06-09 HKT

西区警区在过去两日（8及9日），展开代号为「韧躯」行动打击非法收数，侦破16宗位于香港仔、西环及小西湾的淋油案，拘捕10名男子，涉嫌串谋刑事毁坏或刑事毁坏等罪。其中两男为有黑社会背景的集团骨干（20及37岁），其余8男则是被利诱犯罪的无业或就学青少年（14至19岁）。

警方表示，上述16宗淋油案发生在14个屋苑或大厦单位，住户因欠债而被淋油。西区警区反三合会行动组及情报组透过深入调查及情报分析，包括翻查「锐眼计划」在内的大量闭路电视片段，锁定一个利用通讯软件招揽及指示他人非法收债的集团。

该集团透过社交媒体，以每宗港币500元至1,500元不等报酬招揽青少年，诱使他们购买油漆及到指定地点淋油等。警方正继续深入调查案件，不排除更多人被捕。

西区警区反三合会行动组高级侦缉督察梁颕嫈提醒市民，暑假将至，年轻人选择兼职或暑期工时，必须要提高警觉，切勿为了「揾快钱」而参与非法收数等违法行为；父母师长也要多加关注年轻人求职及工作安排，教导他们辨识可疑招揽。警方强调，会继续积极向青少年宣扬防罪灭罪信息，并透过情报主导，严厉打击不法之徒利用青少年犯罪。

 

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