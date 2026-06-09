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25岁港男为6万报酬 偷运3500万元大麻飞抵澳门被捕 当地历来最大宗

突发
更新时间：15:55 2026-06-09 HKT
发布时间：15:55 2026-06-09 HKT

一名25岁香港男子为6万港元报酬，被贩毒集团招揽做「飞机猪」，从东南亚偷运35公斤、约值3500万元的大麻飞抵澳门，结果在机场被司警人赃并获，为当地历来最大宗偷运大麻案。

澳门司法警察局毒品罪案调查处昨晚（6月8日）与澳门海关、治安警察局联合执法，在澳门国际机场截获自东南亚飞抵澳门的25岁姓周香港男子。该男子报称舞台技工，警方从其携带的两个行李箱内搜出60包共重35公斤的大麻，约值3,500万澳门元。

该案为澳门当地历来最大宗偷运大麻案。澳门日报
该案为澳门当地历来最大宗偷运大麻案。澳门日报

澳门司警提到，此为当地历来最大宗偷运大麻案。经调查，怀疑毒贩亦不少于6万元事成报酬，利诱被捕男子犯案，估计毒品将经澳门转运到邻近地区。目前案件被列作「不法贩卖麻醉品及精神药物」，将移送检察院侦办；澳门警方正继续深入调查，追缉其他涉案人士。

涉案大麻收藏于两个行李箱。澳门日报
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