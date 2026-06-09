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荃湾中心大停电｜民政团队跨区动员支援居民 局方：做好大厦管理是法团和物管公司共同责任

突发
更新时间：14:54 2026-06-09 HKT
发布时间：14:54 2026-06-09 HKT

荃湾中心一期昨日（8日）有5座住宅大厦及商场停电停水，连同残疾院舍亦受影响，涉及逾千户居民。事发近24小时，至今日（9日）中午前完成抢修，恢复供电供水。民政及青年事务局和民政事务总署总结今次跟进工作，表示在事件中民政团队跨区动员，全力支援受影响居民所需。当局又指，做好大厦管理是业主立案法团及物业管理公司的共同责任，以确保居民生活得到安全保障。

民政及青年事务局和民政事务总署在社交平台发文表示，民政团队十分重视今次事件，立即启动跨区动员机制，荃湾、葵青两个民政事务处和两区的关爱队、区议员全力投入协助居民。至今共动员了超过100名关爱队队员和义工参与支援工作。民政处亦开放4个临时庇护中心，另协调康文署开放荃景围体育馆供居民休息。 

局方和总署指出，虽然有关电力装置出问题的地方不属于中电范围，但中电亦非常重视事件，愿意多行一步，为物业管理公司提供专业意见，并为屋苑提供临时供电，令昨晚每一座大厦可以启动其中一部电梯。此外，政府不同部门全力跟进事件和提供支援，包括水务署马上提供水车、水箱，亦陪同关爱队上楼送食水；机电工程署提供技术支援；警方、消防等纪律部队亦在场维持秩序和提供紧急服务。民政处亦与社会福利署联络，协助评估院舍院友需要及安排照顾人员。

当局续指，夏季天气炎热多雨，楼宇电力装置较易受天雨、渗水或用电量上升等因素影响而出现故障。做好预防和日常巡查，对保障居民生活安全十分重要。业主立案法团及物业管理公司应时刻确保电表房及相关电力装置处于安全状态，尤其在夏季及雨季期间加强巡查，并留意大厦有否出现渗水或漏水情况，避免影响电表房设施及整个屋苑电力供应。做好大厦管理、确保居民生活得到安全保障，是业主立案法团及物业管理公司的共同责任。各方携手合作，及早预防，就能减低事故风险，让居民住得更安心、更放心。

 

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