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珍惜生命│土瓜湾海心公园女子堕海 送院死亡

突发
更新时间：12:58 2026-06-09 HKT
发布时间：12:58 2026-06-09 HKT

土瓜湾有人堕海死亡。今日（9日）早上8时35分，一名女子在海心公园对开约50米海面漂浮，保安员发现报案。现场是旭日街海滨，救援人员到场将女子救起，送往伊利沙伯医院抢救，惜终告不治。

警方没有检获遗书，经调查证实死者是34岁姓黄女子。据知，事主受生活问题困扰，死因有待验尸后确定。

资料图片
资料图片

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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