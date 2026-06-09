珍惜生命│土瓜湾海心公园女子堕海 送院死亡

土瓜湾有人堕海死亡。今日（9日）早上8时35分，一名女子在海心公园对开约50米海面漂浮，保安员发现报案。现场是旭日街海滨，救援人员到场将女子救起，送往伊利沙伯医院抢救，惜终告不治。

警方没有检获遗书，经调查证实死者是34岁姓黄女子。据知，事主受生活问题困扰，死因有待验尸后确定。

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