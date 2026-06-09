篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到

香港篮球名宿、篮球总会副会长翁金骅被揭发在篮球训练期间，疑似捉着男生的左手多次让其自掴，事件引起社会关注。据悉，翁金骅于周一（8日）涉嫌「普通袭击」被警方拘捕，其后获准保释候查，须于7月再向警方报到。

事件源于早前网上流出一段约半分钟短片，片中所见除受罚男生及教练翁金骅在篮球场，另被约20名相信是篮球队成员包围，翁身旁另有两名疑似助教。受罚学生当时仍背着背包，其他成员则已更换球衣。翁先将男生手上的外套丢到地上，随后捉起男生左手自行拍打脸部数次。之后翁捉着该学生的手，再逼其大力自掴至少三下。在翁放手之后，男生还主动自掴多一次。片段引起网上热议，大批网民质疑教练体罚尺度过火，认为已涉及袭击。

事件曝光后，翁金骅执教的母校汉华中学随即启动「危机处理小组」跟进及详细调查。校方发声明，指影片拍摄的事件发生于2023/24学年，校方已联络学生，并已安排专责人员为该名学生提供适切的支援。校方为保障学生的福祉，及确保调查工作能在公平公正的情况下进行，已暂停该名涉事教练的职务，并与警方紧密联系。

另外，翁金骅亦为中华基督教会桂华山中学男子篮球队的总教练，该校事后亦已获法团校董会同意，即时暂停翁金骅在该校的职务，直至另行通知。

翁金骅其后在社交平台发文，就事件向涉事学生致歉，指无论学生犯了任何规则或过失，或基于任何情况，他也不应以此方式责罚同学，明白事件为他（学生）带来不适或伤害，「本人谨此衷心致歉」。对于网络上的批评与斥责，翁表示会深刻反省，绝不会重蹈覆辙。他又指目前已经停止在学校的教练职务，并全面配合任何要展开的相关调查。

教育局局长蔡若莲表示当局会严肃跟进事件，并要求学校尽快提交报告，详细交代事件。

「普通袭击」 (common assault) ，是常见伤人罪中最轻微的罪行。在法律上袭击的定义很广泛，就算挥拳作势打人但完全没有触碰到对方的身体，都可构成普通袭击罪。根据香港法例第212章《侵害人身罪条例》第40条，任何人因普通袭击而被定罪，即属犯可循简易或公诉程序审讯的罪行，可处监禁1年。