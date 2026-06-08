荃湾中心大停电｜民政处开放4社区会堂 荃景围体育馆作临时庇护中心

荃湾中心一期总掣房电力系统今日（8日）发生故障，导致多幢住宅大厦及商场停电，供水水泵亦未能运作，令食水及冲厕水供应受到影响，估计近1000名居民受影响。荃湾民政事务处、关爱队、区议员在现场协调各个部门和机构进行抢修工作，并全力支援受影响居民，包括民政处及关爱队随即在荃湾中心一期现场设置援助站，向居民提供协助，民政处亦已与社会福利署联络，并得悉中电为残疾院舍提供后备电源供电，暂时院舍运作正常。

另外，民政处已开放辖下四个社区会堂，供有需要市民暂住。康乐及文化事务署辖下荃景围体育馆亦已开放作临时庇护中心。荃湾区关爱队已安排接驳巴士运送居民到各庇护中心。关爱队会为受影响居民送上物资和食物，水务署亦会联同关爱队上门为有需要居民提供食水。此外，葵青民政处辖下的庇护中心亦会按需要随时开放。

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