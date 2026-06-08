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屯门夺命工伤｜33岁男工外墙唧胶堕楼亡 遗两SEN女儿遗孀感徬徨 建筑署：责成总承建商调查

突发
更新时间：21:52 2026-06-08 HKT
发布时间：20:57 2026-06-08 HKT

一名33岁男工人于屯门欣宝路简约公屋地盘进行「唧胶」工程，其间失足从约40米高的位置堕下身亡。工业伤亡权益会表示，死者与太太育有一对女儿，分别9岁及7岁，均有特殊学习需要，太太为家庭主妇，平日在照顾上压力甚大，现时身为家中经济支柱的丈夫不幸离世，感到徬徨无助，心力交瘁。

工业伤亡权益会已派员赶抵医院接触家属，以提供适切支援，并促请房屋署、建筑署和劳工处调查意外原因，同时承判商和雇主则协助家属渡过难关。

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建筑署：已停止相关外墙工程 责成总承建商调查

建筑署对一名承建商员工在事故中离世深表难过，并向死者家属致以深切慰问。建筑署人员于事发后到工地了解情况，并要求承建商向死者家属提供适切协助。 　
　　 
建筑署指已立即停止相关外墙工程，并责成总承建商就意外进行深入调查，署方会全力协助相关部门调查事故成因，如发现承建商在事故中有任何不当之处，相关情况将如实反映于其表现报告中，有机会影响其日后的中标机会及投标资格。

 

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