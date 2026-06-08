屯公车祸｜意外前Audi正进行非法赛事 警再拘一男涉危驾等两罪

屯门公路昨晚（7日）发生严重车祸，一辆奥迪（Audi）私家车往九龙方向行驶期间，失控铲上路中分隔石壆弹起，顿变「炮弹飞车」撞毁灯柱后，再越过对面往元朗方向的行车线，猛撼一辆七人车。警方今日（8日）表示，Audi的34岁姓杨男司机意外前正进行非法赛车遂将他拘捕，同时亦以涉嫌危险驾驶及非法赛车拘捕一名35岁姓谭男子。

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警方表示经进一步翻查行车记录仪及闭路电视片段，警方发现Audi私家车在意外前与另一辆私家车进行非法赛车。人员今午5时在西区采取行动，拘捕一名35岁姓谭本地男子，涉嫌危险驾驶及非法赛车，而手脚受伤的34岁姓杨Audi男司机则涉嫌非法赛车及危险驾驶被捕。

警方严厉谴责涉案司机不负责任的驾驶行为。非法赛车除了对其他道路使用者构成危险，漠视人身安全，更往往是引致严重交通意外的真正原因。警方必定严正执法，绝不姑息，呼吁各驾驶人士，切勿因一时意气参与非法赛车。非法赛车是严重罪行，最高可被判监禁12个月及停牌至少12个月，而危险驾驶一经定罪，最高可被判监禁3年及停牌至少6个月。