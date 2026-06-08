荃湾中心一期大范围停电 近1000户居民受影响 食水咸水供应亦暂停

荃湾发生停电事故。今日（8日）中午时份，荃湾中心多幢楼宇突然停电，影响近千个住宅单位，多间商场的店舖亦受影响需要停业。管理处通知工程人员到场跟进，经检查后发现重庆楼、上海楼、天津楼及南京楼的电表房火牛发生火警，导致大停电，需要进行紧急抢修。

电表房变压器发生爆炸烧毁 料明日中午复电

管理处其后贴出告示向居民及商户交代事件，指一期总掣房电力系统发生故障，管理处安排承办商进行维修，工程期间重庆楼、上海楼、天津楼、南京楼、北京楼住宅单位、一期商场商舖及公众地方电力设施需暂停电力供应，受影响范围甚广，包括大堂电闸、大堂冷气机、升降机服务、公共照明设施、闭路电视系统、电视接收系统及供水系统，预计明日（9日）中午12时30分才能恢复供电。

停电致供水水泵未能运作 水务署：调派16个水箱提供临时食水

不少居民在社交平台叫苦连天，指单位无电无水，非常辛苦。立法会议员郭芙蓉、区议员曾大及关爱队亦到场协助居民。郭芙蓉指停电事故疑因电表房内的变压器（火牛）发生爆炸并烧毁，目前受影响的区域包括重庆楼、上海楼、天津楼、北京楼、南京楼，以及第一期商场，估计有接近1000户居民（包括区内的安老院舍），稍后民政事务处将开放社区会堂予有需要的居民入住。

水务署表示，得悉荃湾中心一期商场及部分住宅大厦因电力装置故障而停电，导致大厦供水水泵未能运作，令食水及冲厕水供应受到影响。署方随即派员到场协助，与荃湾民政事务处、区议员及关爱队联系，并正调派16个水箱为受影响居民及商户提供临时食水。