太古城财困男堕楼 倒毙平台

太古城有人堕楼死亡。今日（8日）早上11时53分，太古湾道1号观海台北海阁一名男子堕楼，倒卧在平台上不省人事，保安员发现报警。救援人员到场，惜事主已当场死亡。

警员检获遗书，经调查证实死者为39岁姓余住户，相信他从单位堕楼。据悉余男受金钱问题困扰，其死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service