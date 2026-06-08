深水埗车祸│影片直击私家车转弯撞低2女撼地舖　其中一女遭夹铁闸之间

深水埗周六（6日）晚上，一辆私家车在深水埗街头疑失控以高速铲上行人路，如猛兽般连环撞倒两名女途人，并狠狠撼向一间已打烊的电讯公司铁闸。涉案司机在酿成大祸后，竟然毫无责任感地当场弃车逃去。昨日（7日）深夜，记录案发恐怖瞬间的监控片段在社交平台上流传，大批网民看过后无不目瞪口呆，惊呼「好大仇口㖞！追住嚟撞」、「蓄意谋杀」。

湿滑路面亮煞车灯仍失控 狂冲上路夹击走避途人

这宗恐怖车祸发生于6月6日晚上11时09分。网上最新流传的短短数秒「天眼」片段还原了案发时的惊险过程：事发时正值雨后，地面因湿滑而反光，两名女子正撑着雨伞在行人路上并肩而行。此时，涉事私家车沿福华街驶至，并准备左转入桂林街。虽然画面上清晰可见，私家车的煞车灯早在直路阶段已经亮起，显示司机曾试图减速。

然而，车辆并未如预期般停下，反而以相当高的车速悍然铲上行人路。两名女途人惊觉有车辆失控冲前，曾惊慌试图走避，惜在电光石火之间根本避无可避。私家车先拦腰撞倒第一名女子，继而余势未了，车头直直轰向路旁一间已落闸的电讯公司外墙及铁闸。由于撞击力道猛烈，铁闸瞬间向店内大幅度凹陷，私家车亦随即向后反弹，而另一名女子则在巨力冲击下，不幸被死死夹在私家车车头与变形铁闸之间，两人手中的雨伞亦应声飞脱。

一伤者送院一拒绝过院 司机畏罪潜逃警方全力追缉

车祸发生后，现场一片狼藉，私家车车头严重毁烂。大批热心市民见状立即上前协助并报警求助，有现场目击者指出，涉事司机在意外发生后并未留在现场协助伤者，反而第一时间推开车门，趁乱窜入人群中逃之夭夭。

救护人员接报火速赶至，在现场为两名伤者展开初步治理。据了解，第一名被撞倒的女途人幸仅受轻伤，经包扎后拒绝送院；而另一名被夹在车头与铁闸之间的53岁郑姓女伤者，其脚部严重受伤，所幸当时神智仍然清醒，随后由救护员小心翼翼抬上担架床，由救护车急送明爱医院作进一步治理。

警方表示，案件目前已正式交由西九龙总区交通意外调查队接手跟进。执法人员正全力追缉该名畏罪潜逃的涉案司机归案，并呼吁任何人如能提供司机下落或目击案发经过，请尽快与警方联络。