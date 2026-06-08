天文台早上5时取消黄雨警告 一度挂红雨2.5小时 今明料雨势仍颇大

天文台于周一（8日）凌晨12时45分发出黄色暴雨警告信号 ，并于凌晨12时35分特别天气提示，指短期内香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。

凌晨1时15分，即半小时后，天文台改发红色暴雨警告信号。天文台指，与广阔低压槽相关的强雷雨区正影响本港，是否需要发出黑色暴雨警告信号要视乎该雷雨区的发展。

至凌晨03时50分，天文台再改发黄色暴雨警告信号。天文台表示，凌晨时分影响本港的强雷雨区正逐渐远离，但本港以南水域仍有雷雨区发展并缓慢移向珠江口一带，有机会在未来数小时影响本港。红雨警告维持了约2.5小时。

早上5时，天文台取消黄雨警告。

05:45

天文台表示，受广阔低压槽及活跃西南气流影响，广东沿岸及南海北部持续有骤雨及雷暴发展。

本港地区今日大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。最高气温约30度。吹和缓南至西南风，风势间中清劲。

展望明日初时雨势仍然颇大及有狂风雷暴，稍后骤雨逐渐减少。随后一两日天色较为明朗。

03:45

天文台表示，截至上午3时，本港多处地区录得约60毫米雨量，九龙东的雨量更超过100毫米。

02:10

天文台发特别天气提示，指受广阔低压槽及活跃西南气流影响，今日至星期二（9日）初时本港天气不稳定，有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。

02:00

天文台提醒，雷暴警告有效时间延长至上午6时30分，预料香港有几阵狂风雷暴。

00:45分

天文台表示，一道广阔低压槽昨日为广东沿岸及南海北部带来骤雨及雷暴。本港周日（7日）下午雨势有时颇大，新界多处地区录得约30毫米雨量，而西贡区的雨量更超过50毫米。预料广阔低压槽会在今明两日为华南沿岸带来大骤雨及狂风雷暴。

本港今日将会多云，有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。气温介乎25至29度。吹和缓南至西南风，风势间中清劲。

展望星期二初时，雨势仍然颇大及有狂风雷暴，稍后骤雨逐渐减少。随后一两日天色较为明朗。