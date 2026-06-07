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车cam｜屯门公路Audi铲壆变「炮弹飞车」 飞越对面线撼七人车酿至少两伤

突发
更新时间：21:51 2026-06-07 HKT
发布时间：21:51 2026-06-07 HKT

屯门公路发生交通意外。今日（7日）晚上9时许，两辆私家车于屯门公路往元朗方向近黄金海岸发生相撞，其中一辆私家车车头起火冒烟。车祸中，至少2人受伤，清醒由救护车送往屯门医院治理。

根据网上图片所见，Audi车头冒出火光，安全气袋弹出，而另一辆七人车则严重损毁，车头变型犹如废铁，大量碎片散落一地。有途经现场的司机上载一条车cam片，片中见到一辆七人车沿屯门公路往元朗方向行驶，其间对面线一辆Audi私家车突然失控，如炮弹般冲上路中石壆，再越过对面线。七人车随即按死火灯，但仍被Audi的车尾撞到「成架弹起」。另一条车Cam片更拍到Audi在屯门公路高速飞驰，其后铲上石壆后继续滑行，撞毁一条灯柱后，再越过对面线。

运输署表示，屯门公路(往元朗方向)近黄金海岸的部份行车线仍然封闭，较早前因交通意外而封闭的屯门公路(往九龙方向)近黄金海岸的部份行车线现已解封，现时在屯门公路(往元朗方向)的车龙龙尾已到屯门公路巴士转乘站。

现场所见，两辆私家车严重损毁。曾志恒摄
现场所见，两辆私家车严重损毁。曾志恒摄
两辆私家车发生相撞。网上图片
两辆私家车发生相撞。网上图片
其中一辆私家车车头冒出火光。网上图片
其中一辆私家车车头冒出火光。网上图片
碎片散落一地。网上图片
碎片散落一地。网上图片
屯门公路发生交通意外，涉及两辆私家车。网上图片
屯门公路发生交通意外，涉及两辆私家车。网上图片
两辆私家车严重损毁，其中一辆车更冒烟起火。网上图片
两辆私家车严重损毁，其中一辆车更冒烟起火。网上图片
现场交通非常挤塞。网上图片
现场交通非常挤塞。网上图片

 

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