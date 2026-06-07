启德两猫B匿私家车底及引擎 Viutv《COURT!》演员艾文与消防合力拯救 获网民激赞

启德今日（7日）上演一场救猫记，两只幼猫匿藏于私家车底及引擎，Viutv电视剧《COURT!》其中一名巴基斯坦裔演员「艾文（Ahmad Ahtisham）」经过上址报警施援，让消防员及时赶抵救回两条小生命。多名网民赞扬艾文的窝心举动，「如果你就咁行过就算，两条宝贵嘅生命可能就咁就无咗！」

艾文今日（7日）中午途经启德街头时，见到一只幼猫在私家车底行来行去，随即向车主及附近小童查问，「我问佢（小童）系咪佢嘅，佢话唔系；再问车主，佢话唔知自己架车下面有猫！」艾文将幼猫捉起放在一边，未几再听到一把猫叫声从车底传出，「揾嚟揾去都揾唔到…我捉咗𠮶只BB猫佢竟然自己爬返去车下面一直叫，应该系喊佢兄弟出嚟。」

消防员接报到场，打开私家车的车头盖查看引擎位置，随即清晰听到猫叫声。艾文指当时引擎位置非常热，「我真系好担心只猫点样挨得住。佢哋揾咗大约5-10分钟，终于成功救出第二只！」消防员随即替幼猫进行急救及喂水，又拿出氧气罩协助幼猫呼吸。

艾文指猫猫其后由消防员转交爱护动物协会，希望牠们没有大碍，可以健康开心成长，又赞扬消防员迅速到场，非常专业及有爱心。不少人称赞艾文善心的举动，指他非常有爱心，「多谢你呀！如果你就咁行过就算，两条宝贵嘅生命可能就咁就无咗！」、「多谢你嘅坚持，猫猫先冇事」、「唔怪得啲猫猫咁钟意你」、「好男人认证」、「好人一生平安」。

艾文事后接受传媒访问时表示，今次事件令他很感动，虽然他们一家十分爱猫，惟他与胞弟均患哮喘，故未能领养猫猫，会再与爱协保持联络。

