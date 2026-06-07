澳门12人涉操控卖淫集团被羁押 包括治安警察局副局长梁庆康

澳门司警日前破获3个以桑拿场作掩护的操控卖淫犯罪集团，合共拘捕26名澳门、内地及香港涉案人士，案件已移送检察院侦办，目前共有12人被羁押候审，当中包括3名现役保安部队人员，其中一人为治安警察局副局长梁庆康。

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检察院表示，经初步侦查，澳门3个犯罪集团藉水疗、按摩作伪装，招揽亚洲及东欧女子从事性交易活动，案中部份嫌犯涉嫌与澳门现役保安部队人员及退役司警人员定期接触及怀疑交收贿款，从而换取警方的行动资讯，令犯罪集团实施操纵卖淫的犯罪活动得以存续。

检察院侦办案件后，考虑到有组织犯罪属严重罪行、防止嫌犯畏罪潜逃等因素，刑事起诉法庭决定采纳检察院的建议，对案中12名疑犯采取羁押强制措施，对14名疑犯采取其他法定强制措施。被羁押候审的12人中，有3名现役保安部队人员，其中一人为治安警察局副局长梁庆康，另有2人为香港人。