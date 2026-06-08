反外围赌博｜警世界杯四招重击外围 加强执法与教育宣传 「数码投注」难逃法网

四年一度的世界杯将于6月11日举行，警方预期非法赌博活动有机会在赛事期间增加，为此已开展「戈壁及风盾」行动，严厉打击外围赌博活动，同时加强向市民尤其青少年进行宣传和教育。警方指出，近年非法赌博的宣传、联络、投注方式呈现数码化趋势，甚至以虚拟货币交收赌注，以逃避执法部门追查，不过警方仍有能力追缉参与者，呼吁大众切勿参与外围赌博。

2024年欧洲国家杯举行期间，警方透过「戈壁及风盾」行动拘捕735人；2022年世界杯期间，警方亦通过上述行动拘捕1104人。至于去年全年，警方共侦破374宗严重赌博罪行，拘捕了4482人，检获308万元犯罪得益及11亿元投注记录。

2022至2025年涉及非法赌博活动的案件宗数及拘捕人数。

有组织罪案及三合会调查科总督察黄宇徽表示，近年外围赌博呈现数码化趋势，包括「介面数码化」，即以网上形式投注及赌博；「接触数码化」是利用社交媒体、通讯软件发放广告及联络潜在赌客；「资金数码化」是以网上银行转帐等方式投注。

宣传、教育、情报及执法四大方向打击非法赌博

世界杯举行在即，黄宇徽说警方预期非法赌博活动或会在赛事期间增加，故已开展「戈壁及风盾」行动，会以宣传、教育、情报及执法四大方向打击非法赌博，即使非法赌博有数码化趋势，仍有能力找出「外围」团伙及参与非法赌博人士，亦会与其他地区的执法机关进行联合行动；警方亦著手预防及教育工作，包括在校园和公众地方宣传，以及联同其他政府部门及社区持份者进行反非法赌博教育。

黄宇徽强调，非法赌博除了会令参与者欠债累累、家庭破碎，更有机会被犯罪集团操控，被逼干犯淋红油、卖户口洗黑钱等罪行，加上非法赌博牵涉的资金均为犯罪得益，进行相关交易的人士均有机会因「洗黑钱」嫌疑而被调查甚至遭检控。根据法例，「洗黑钱」最高可被判罚款500万元及监禁14年，市民切勿以身试法。

部分赌博网站自称在海外合法注册，有组织罪案及三合会调查科高级督察刘启彦强调，除了受规管的赛马、足球博彩及六合彩，以及获发牌的博彩场所如麻雀馆获法例豁免，其他赌博活动均属犯法，在香港境内对本地或海外外围赌博网站下注均干犯「向收受赌注者投注」罪，最高刑罚为监禁9个月及罚款5万元；至于「收受赌注」，最高刑罚为监禁7年及罚款500万元。

警方有信心追查及应对虚拟资产投注

刘启彦续称，网络普及令青少年接触非法赌博活动的机会大增，他们因入世未深，更容易受社交媒体的非法广告诱惑，从而参与外围赌博，当中的刺激感更可能导致沉迷，输光后若向高利贷借贷而无力偿还，往往会被犯罪集团利用犯案，故此特别提醒青少年远离外围赌博。此外，就社交媒体出现的非法赌博宣传广告，警方会要求相关服务供应商移除。

针对利用虚拟资产投注的情况，黄宇徽表示，虽然不少外围赌博平台增设虚拟货币作支付选项，但仍以银行及储值支付工具转帐为主，即使利用虚拟资产交收赌注，警方亦有丰富经验和能力作出追查及应对。

记者 麦键泷