义勇奖系列｜餐厅用膳遇火警 休班警挺身扑火救人：警察工作是24小时无间断责任

民政及青年事务局与义务工作发展局年初举行「香港义工奖2025颁奖礼」，嘉许一众发挥义务工作精神的香港市民。其中警员翁振杰于2024年12月休班期间，在将军澳一间餐厅用膳时遇上火警，面对现场烟雾弥漫、市民惊慌失措的危急关头，他随即疏散市民，并独自冲进浓烟密布的现场寻找并扑灭火源。当中展现的救急扶危精神令其成为本届「义勇奖」得主。他表示，这份荣誉实际上是对整个警队专业精神的肯定，「警察的工作，不会因为脱下制服而停止，而是24小时无间断的责任。」

担任领犬员的翁振杰认为，警犬不但是并肩作战的工作拍档，也是走进社区、与市民沟通的桥梁。

警员翁振杰Jacky忆述，事发时正在商场餐厅用膳，准备迎接随后的夜更工作，期间突然闻到一股㶶味，且商场走廊满布浓烟，不少市民正慌忙逃生。意识到有火警发生的他，立即向店员及食客表明警察身份，迅速安抚众人情绪，并指示食客向后楼梯方向疏散。安顿好市民后，他并未随人群离开，反而转身朝反方向寻找火源。

当时商场的防火铁闸已自动落下，浓烟在走廊内积聚导致能见度极低，Jacky在混乱中指引逃生的途人，并留意是否有人因吸入浓烟而身体不适或晕倒，随后发现火源来自一家西饼店内、一个冻柜的顶部，当时火舌已蔓延至接近天花板。见情况危急，他立刻拿起附近的灭火筒奋力扑救，「救火期间，现场浓烟密布，令我一度呼吸困难，幸好最后有惊无险。」

翁振杰带领警犬拍档执行巡逻工作。

最终Jacky成功将火救熄，火势因及时处理而未有造成更大危害。事后涉事餐厅特意向警方致送感谢信，表扬他挺身而出的行为，「帮手救火救人并非为了赢得赞赏，保护市民生命财产是警察的使命与责任。」

曾在冲锋队担任领犬员、目前在警犬队总部任职的Jacky表示，面对突发情况能够即时作出风险评估及正确决策，全赖警队日常提供的严格训练，尤其是过去驻守冲锋队期间，不时要处理持刀危险人物、大型交通意外及灾难事故，即使在极大压力及陌生的突发环境下，仍能冷静地迅速应对，「平日的训练早已让我们形成肌肉记忆，当发生突发事件，便能迅速作出应对。」

翁振杰早前与搜索犬处理一宗毒驾案。资料图片

翁振杰（右二）获颁发2025年「义勇奖」。

即使非执勤期间，Jacky始终秉承助人精神，有一次他在街上目睹一名婆婆过马路时突然晕倒，他当机立断抱起婆婆，将她移至安全地点，同时联络救护车，直到救护人员接手后才安心离去。

谈及荣获「义勇奖」的感受，Jacky谦称得奖固然高兴，亦是莫大鼓舞，但自己只是履行警察应有的本分，获奖背后真正的意义，是社会各界对警队专业精神的肯定，「我们不单代表一份专业，更是一种精神传承。『警察』这两个字，不会因脱下制服而停止，而是24小时无间断的责任，只要见到有人需要帮助，我们便会挺身而出。」

记者 麦键泷