屯门麦理浩径非洲狐獴被寻获 浴室变安乐窝不断好奇探索

屯门麦理浩径发现狐獴事件再有新发展，有市民日前找到该只狐獴，被带回家中洗澡和驱虫，把浴室改建成临时安乐窝，铺上毛巾及备置食水，狐獴在浴室内时而兜圈、时而直立，好奇探索周围的新环境。

据了解，找到狐獴是一对男女，他们在麦理浩径山头发现该狐獴，并拍下在家情况的短片，片中狐獴健康状况良好，在浴室内走来走去，该对男女似是爱护动物人士，替狐獴洗澡和驱虫，并把牠安置在浴室内，至于是自己饲养，还是交给爱协或渔护署则不得而知。

最先发现该只狐獴的凌先生，得知狐獴已被人带走，他对《星岛头条》表示：「个人认为，只要系有爱心之士收养我冇意见，不过能交给爱协照顾我最放心」。

有野生动物专家表示，狐獴不适合在家中饲养，牠们活动量极高的动物，在十分狭窄的空间养饲或者困在笼中，牠们发泄不到精力，很容易会有精神或行为异常。而且不适合一只饲养，牠们由10至40只组成群居动物，需要家庭成员之间互动。

根据香港法例第139章《公众衞生（动物及禽鸟）规例》及第421章《狂犬病规例》，任何活生动物进口香港必须先取得特别许可证。由于渔护署不审批狐獴的宠物进口，市面上（如网上宣称内地「直销」）的狐獴皆属走私非法入口。任何人若未获批准而进口或管有非法入口动物，一经定罪，最高可被罚款港币 5 万元及监禁 1 年。

由2023年至去年3月，渔护署捕获16只非宠物类的动物，包括狐獴、蜜袋鼯及刺猬等近年新兴异宠。此外，署方于2023及2024年亦接获市民主动交出各1只狐獴及刺猬。

相关新闻：屯门麦理浩径遇见非洲狐獴 事主：今日真系好特别