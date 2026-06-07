珍惜生命│港大校园男子飞堕平台 送院死亡

今日（7日）早上10时55分，警方接获一名女子报案，指其丈夫堕楼，倒卧于香港大学李兆基堂对开一楼平台上。现场是薄扶林道109号，救护员接报到场，发现事主昏迷不醒，随即将他送往玛丽医院抢救，惜最终不治。

警方没有检获遗书，经调查后证实死者是67岁姓陈退休男子，他与太太居于上址宿舍，相信他由天台堕下。据悉死者生前患有末期肺癌和抑郁症，疑他受病患困扰寻死，死因有待验尸后确定。

男子堕楼，倒卧在香港大学李兆基堂的平台上，由救护车送院抢救。

警员在平台调查。

现场是香港大学李兆基堂。

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