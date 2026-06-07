旺角夹公仔店遭淋油 口罩男犯案遭CCTV拍下

旺角通菜街发生刑事毁坏案。今日（7日）清晨5时13分，位于旺角通菜街62号地下的一间夹公仔机舖遭遇歹徒淋油破坏，店内一片狼藉，多部机器及店舖内部被泼满大片油漆。警方已将案件正式列作「刑事毁坏」处理，目前正循店方提供的线索，全力追缉涉案的歹徒及幕后黑手。

天眼直击狂徒持纸袋施袭 三色油漆染红地面

根据店方提供的监控片段显示，事发于今日凌晨3时35分，当时一名头戴白色鸭舌帽（Cap帽）、面蒙黑色口罩的男子，手持一个沉重的纸袋神色匆匆地步入店内。该名男子随后从纸袋中取出多罐油漆，不由分说地朝店内的设施疯狂狂泼。

现场所见，店内的墙壁、地板以及多部夹公仔机的玻璃与机身，均被染上刺眼的红油、黑油及白油，现场充斥着浓烈的刺鼻气味。负责人透露，全店总共有18部夹公仔机不幸「中招」，初步估计今次蒙受的清洁及维修损失高达5万元。

两年内遭连环淋油六次

店主易先生在案发现场协助警方调查，他表示，该店开业大约两年，自己行事光明磊落，本身并无与人结怨，亦从未欠债或收到任何恐吓字条。然而，店舖在过去两年内却匪夷所思地遭遇了5至6次类似的淋油袭击，警方过去甚至一度拘捕过相关疑犯，惟骚扰仍未停止。

易先生称，这一切的噩运均源于一名已遭解雇的前员工。该名前雇员在任职期间手脚不干净，怀疑多次「穿柜桶底」，估计涉及的涉案金额高达10万元，店方发现后随即将其开除。然而，该名前员工在坊间债台高筑，易先生强烈怀疑，是由于外面的债主追债无门，得知该前员工曾在此处工作，于是屡次派来「行动组」歹徒登门淋油施压，导致无辜的店舖沦为代罪羔羊。