暴雨下多区惊现水舞间 荃湾及会展站行人天桥天花灯筒罅喷水 网民忧触电

天文台于周六（6日）先后发出黄色及红色暴雨警告信号，强雷雨区横扫全港，更录得数千次狂烈闪电。在暴雨连场下，本港多个地区的公共设施暴露出渗漏问题，多条行人天桥化身「水舞间」，其中荃湾及湾仔会展对开的行人天桥更出现顶部照明灯筒严重漏水的奇景，雨水不断由灯罅喷涌而出，不少途经的市民被迫在天桥内闪避而行。

暴雨期间，多名市民将现场惨状拍摄并上传至社交平台Threads。其中一条8秒影片显示，在疑似横跨荃湾大河道的著名行人天桥内，顶部多盏照明灯的罅隙正如同花洒般不断向下滴水。拍摄的网民无奈慨叹：「一落雨，荃湾人特别会明，荃湾呢条天桥。」随即引来大批街坊强烈共鸣，有人称每次行经都「想讲粗口」，情况比路边冷气机滴水更为严重，质疑属于「豆腐工程」。

由于大量雨水直接穿过通电的照明灯筒流出，不少网民在看过影片后纷纷留言表达担忧，直呼「会唔会电死」、「小心漏电」、「小心触电」，担心过路市民的安全受到威胁。

无独有偶，类似的「天桥瀑布」亦在港岛上演。有市民拍到港铁会展站对开的行人天桥出现相同状况，短短11秒的画面中，已有大量照明灯出现「水长流」的渗漏。此外，港铁上水站外及中环码头往国际金融中心（IFC）的有盖行人天桥，昨晚亦同样失守，桥内大面积水浸，市民即使身处「有瓦遮头」的室内，仍需涉水而行。

强烈雷暴劈中海面 网民惊喜捕捉山顶惊雷

除了多区水浸，昨日的强雷雨区亦伴随密集的云对地闪电。昨日上午11时17分，已有市民在乘船由塔门前往马料水途中，幸运地拍摄到一道粗大的闪电直接劈入海面的震撼画面。及至入夜，雷暴情况加剧，全港录得数千次闪电，更有摄影爱好者成功捕捉到惊雷劈中太平山顶的奇观，惊心动魄。

事实上，这已非本港公共工程近期首次因暴雨现形。在上月（20日）黄雨警告期间，刚落成不久、被誉为「北部都会区新地标」的龙跃头交汇处环形行人天桥，亦曾发生严重的去水管脱落事故。这座全球首例采用超高强度钢材建造的天桥，当时因未能承受雨水压力，去水管当场甩脱爆裂，导致大量雨水在桥内喷涌，令新地标一度沦为泽国。