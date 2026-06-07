Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗私家车铲行人路撼店舖 2女途人脚伤 司机杳踪

突发
更新时间：00:18 2026-06-07 HKT
发布时间：00:18 2026-06-07 HKT

深水埗发生惊险车祸。周六（6日）晚上11时许，福华街146至152号黄金商场、深水埗地铁站B2出口对开位置，一辆私家车冲上行人路，并撼到一间电讯公司外墙才停下，期间两名女途人遭殃及，脚部受伤，其中一人由救护车送院治理；而另一名伤者则拒绝送院。警方正尝试联络涉事车辆的司机。

从网上照片可见，一辆私家车的车头贴住行人路上的店舖外墙，车头损毁严重，车头盖弯曲拱起。现场有多名救护人员正为伤者进行治理，旁边站着一名穿睡衣的女子，大批途人正在围观。

其中一张照片显示，一名女子坐在担架床上，由救护人员送上救护车。

警方表示， 周六（6日）晚上11时06分接获报案，指福华街146至152号黄金商场、深水埗地铁站B2出口对开位置，一辆私家车冲上行人路并撞到两名女途人，报案人称有人被夹在店铺与车辆中间。救护人员到场为伤者进行初步治理，其中一名52岁女子脚部受伤送院，另一人拒绝送院。警方到场时，未能找到涉事车辆的司机。

最Hit
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
01:43
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
政情
9小时前
旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋
旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋
饮食
12小时前
胜和前「坐馆」被掴内情曝光 狱中欠同门「纹身忠」过百万赌债
突发
10小时前
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
影视圈
5小时前
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
影视圈
9小时前
02:30
42岁内地妈怀孕34周闯关来港读硕士 小红书分享生仔攻略：BB出生即享永居 陆伟雄：或涉虚假陈述
社会
14小时前
海南一名医生擅替血癌病人拔牙致死。iStock示意图
血癌病人未签同意书 海南实习医生擅替剥牙致流血不止身亡
即时中国
16小时前
龚嘉欣卷《金枝欲孽贰》耍大牌风波 反击梁嘉琪伍咏薇爆料：唔想为第二个电视台节目宣传
09:12
龚嘉欣卷《金枝欲孽贰》耍大牌风波 反击梁嘉琪伍咏薇爆料：唔想为第二个电视台节目宣传
影视圈
10小时前
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
生活百科
2026-06-05 18:49 HKT
77岁于洋自揭心血管闭塞险死盆骨现骨枯 豪言「花光积蓄拒留下一代」两子真实反应曝光
77岁于洋自揭心血管闭塞险死盆骨现骨枯 豪言「花光积蓄拒留下一代」两子真实反应曝光
影视圈
13小时前