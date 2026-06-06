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保安局青少年制服团队国安问答比赛 邓炳强：守护国家安全是新一代使命

突发
更新时间：22:11 2026-06-06 HKT
发布时间：22:11 2026-06-06 HKT

保安局与善德基金会联合主办的「保安局青少年制服团队国安问答比赛2026（大学及大专组队际赛）」，其中消防及救护青年团、惩教先锋领袖及民众安全服务队等多支制服团体参与比赛。保安局局长邓炳强致辞时指出，各参赛队伍均作出充足准备，无论最终成绩如何，大家都是赢家。在备赛过程中，已成功将国家安全知识转化为自身宝贵的能力。

保安局与善德基金会联合主办的「保安局青少年制服团队国安问答比赛2026（大学及大专组队际赛）」。民安队FB图片
保安局与善德基金会联合主办的「保安局青少年制服团队国安问答比赛2026（大学及大专组队际赛）」。民安队FB图片

比赛期间，各队伍充分展现对《宪法》、《基本法》及国家安全相关知识的深入理解，表现出色，体现出当代大专生的睿智、活力与团队合作精神，最终医疗辅助队少年团在大专组夺冠。

邓炳强其后在社交平台发文，指各队纪律部队青年参赛者秒答问题，反应快、记性准，是「精英中嘅精英」，他在台下观赛时见到年轻人对国安知识熟练，心里面既感动又有传承感，强调守护国家安全，不只是他们的嘅责任，亦是新一代使命。 

民众安全服务队等多支制服团体参与比赛。民安队FB图片
民众安全服务队等多支制服团体参与比赛。民安队FB图片
邓炳强指各队纪律部队青年参赛者秒答问题，反应快、记性准，是「精英中嘅精英」。民安队FB图片
邓炳强指各队纪律部队青年参赛者秒答问题，反应快、记性准，是「精英中嘅精英」。民安队FB图片


 

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