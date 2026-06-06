21岁港女堕骗局赴泰扮被绑架 已安全获救返港 警追查140万骗款下落

一名21岁香港女大学生堕入「虚拟绑架」骗局，骗徒利用心理压力操控受害人赴泰国「自导自演」绑架案，骗徒再向其父母勒索约300万港元赎金，其父察觉有关照片有异后报警。警方今日（6日）表示，女生已安全返港，惟大约140万港元骗款已被转往本地多个不同银行户口，警方正追查资金流向，未有人被捕。

警方指6月1日接获一名男子报案，指怀疑其21岁女儿被人绑架，并接获勒索信息，案件交由港岛总区重案组接手调查。案情显示，该名女生接获自称内地公职人员来电，指她正被调查，并要求她以「海外升学」为借口，要求其家人将140万港元存入对方指定的银行户口作保证金。

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其后，女生按对方指示前往泰国假扮被绑架，并把假扮绑架的照片传予其家人，要求家人再支付300万港元赎金。港岛总区重案组人员经调查后，怀疑女生被诈骗，并已自行前往泰国。香港警方随即按既有机制通报泰国警方。泰国警方其后寻获该名女生，经香港及泰国警方协调后，女生已安全返港。

事件中，报案人向对方支付的140万港元已被转往本地多个不同银行户口。香港警方现正调查涉案户口及资金流向，案件列「以欺骗手段取得财产」，暂未有人被捕。

