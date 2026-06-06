小红书放租遇爽快租客 未睇楼先落订讹称入多3万叫退钱 业主拆穿弹票党

弹票党出没注意。警方昨日（5日）在守网者facebook专页发文，指事主在小红书出帖招租，骗徒假扮租客，而且表现相当有诚意，未睇楼已主动索取银行户口，支付1.75万元按金，及后竟讹称「唔小心过多咗」，要求事主退回3万元差额，更指「好急等钱用」。

事主十分警觉，立即登入网上银行仔细检查，发现户口「可用结余」未有增加，随即拆穿骗徒假面具，对方立即失去踪影。警方提醒市民，如遇同类情况，必须检查户口的可用结余，不要相信入数截图及SMS通知，亦要对所谓「过多钱」或「㩒错制」等借口多加提防。